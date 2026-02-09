La Super Bowl también conquista Madrid: así fue la fiesta oficial de la NFL desde dentro

La NFL sigue estrechando los lazos con nuestro país y Madrid ha vuelto a ser epicentro de uno de sus eventos. La capital acogió la watch party oficial de la Super Bowl 2026, una fiesta por todo lo alto en el céntrico y legendario Teatro Eslava de la capital. Desde antes del inicio del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks hasta que terminó, con el triunfo de Seahawks, la sala vibró tanto con la final como con las diferentes actuaciones en directo y varias experiencias preparadas por la organización.

Los aficionados al fútbol americano tenían su fiesta en pleno centro de Madrid, de cara al partido que decidía al campeón de la NFL. Se ponía el broche a una temporada de lo más especial, puesto que ha sido la del desembarco de la liga estadounidense en nuestro país. Y la experiencia ha sido tan buena que volverán el próximo otoño al Bernabéu.

Ese duelo entre los Dolphins y los Commanders supuso un punto de inflexión en el crecimiento que ha tenido en España. Y, ahora, el curso finaliza con una fiesta a lo grande en un local emblemático de la capital.

Los aficionados pudieron disfrutar de varias actuaciones, antes y durante la disputa de la Super Bowl. Abraham Mateo fue el encargado de ponerle ritmo a la noche en el Teatro Eslava, antes de que las miradas se trasladaran fijamente al Levi’s Stadium de Santa Clara, donde a las 00:30 horas peninsulares comenzaba el encuentro entre Patriots y Seahawks.

Desde entonces, se vibró con todo lo que pasaba en el estadio. Aficionados a uno y otro equipo y seguidores de la NFL en general, celebraban todo lo que sucedía en la Super Bowl. También se puso patas arriba con el show de Bad Bunny en el descanso, dando paso ya al tramo final del encuentro, donde se decidió una final que se vivió como nunca en Madrid.