Bad Bunny rompe la Super Bowl con un espectáculo histórico y 100% en español

Las miradas estaban puestas en él. Era el principal protagonista –con permiso de Patriots y Seahawks– de esta Super Bowl 2026. Y no defraudó. Bad Bunny hizo historia en el espectáculo del medio tiempo, demostrando que, para él, hay pocos imposibles. «Estoy aquí porque he creído en mí», gritó durante un show en el que, como era de esperar, conquistó el Levi’s Stadium de Santa Clara. Su actuación está a la altura de los más icónicos de los que se han hecho en las últimas décadas.

La Super Bowl 2026 se hablaba –o se cantaba– en español, por primera vez en la historia, gracias al puertorriqueño. Benito ha conseguido llevar nuestro idioma por todo el mundo hasta niveles nunca vistos, convirtiéndose en el artista más escuchado del mundo en 2025, superando a Taylor Swift, figura también relacionada con la NFL por su relación con Travis Kelce. Todo fue en castellano, hasta su reivindicación en favor del resto de países de América: «Lo único más poderoso que el odio, es el amor».

Que fuera elegido para protagonizar el show del medio tiempo, no era casualidad. A sus 31 años, está en el punto más álgido de su carrera, después de la publicación de su último disco, Debí tirar más fotos. A la gira mundial que hará –que no pasará por Estados Unidos– este año y que le llevará a dar 12 conciertos en nuestro país (10 en el Metropolitano y dos en el Olímpico de Montjuic) se suma el que probablemente sea el espacio más relevante en el que cantar.

Fueron apenas 15 minutos, en los que Bad Bunny no dejó indiferente a nadie. Transgresor como pocos, ya dio pistas en la ceremonia de los Grammy’s de que iba a utilizar esta visibilidad como algo reivindicativo. Y así fue. En una fiesta de la música latina, quién mejor para acompañarle que un pionero como Ricky Martin, que interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Aunque sin duda alguna, la gran sorpresa de la noche, fue la aparición de Lady Gaga, interpretando la única canción en inglés de este medio tiempo, una versión de la canción Die with a smile, de Bruno Mars.

Bad Bunny arrasa en la Super Bowl

Bad Bunny apareció sobre el terreno de juego del Levi’s Stadium convertido en un maizal puertorriqueño, en una reivindicación histórica de sus raíces. Comenzó interpretando Titi me preguntó, a la que siguieron Yo perreo sola, Safaera, Party, Voy a llevarte pa’ PR, la premiada con un Grammy Eoo y Mónaco.

Entonces, llegó la aparición estelar de Lady Gaga, que fue protagonista del mismo espectáculo hace nueve años. Interpretó una versión de Die with a smile, en el único momento en el que no se cantó en español en esta Super Bowl. Tras ello, bailaron un Baile inolvidable, Bad Bunny interpretó Nueva Yol y apareció el también puertorriqueño Ricky Martin. Culminó la fiesta con Apagón, Café con ron y, por último, Debí tirar más fotos.