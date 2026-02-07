A qué hora empieza la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl 2026 y cómo ver por televisión en directo y en vivo online

La Super Bowl 2026 ya está aquí. New England Patriots y Seattle Seahawks se ven las caras en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Aunque sin duda uno de los eventos más esperados de la Super Bowl siempre es el show del descanso. Este año corre a cargo de Bad Bunny. El artista puertorriqueño será el encargado de animar el ambiente en el entretiempo del partido con un espectáculo musical en esta edición número 60 de la Super Bowl.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, es un cantante, compositor y productor puertorriqueño de 31 años. Está considerado como uno de los mayores exponentes del trap latino, reguetón y música urbana a nivel global. Saltó a la fama en el 2016 mientras publicaba temas en SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado. A partir de ahí, su crecimiento fue brutal y es el artista que más millones de reproducciones ha logrado en Spotify. Curiosamente, hace unas horas logró el Grammy por su álbum ‘Debí tirar más fotos’.

Pero Bad Bunny no estará solo en el mayor espectáculo deportivo del mundo, donde más de 60.000 personas cantarán sus temas. El cantante puertorriqueño estará acompañado en esta Super Bowl de artistas de la talla de Green Day, Charlie Puth, Brandie Carlile o Coco Jones, entre otros, que también han sido contratados para tocar en la edición número 60 de la Super Bowl, en la que se enfrentarán Patriots y Seahawks.

A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en España

El partido empieza a las 00:30 horas de la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de febrero y el espectáculo será en el descanso, una vez termine el segundo cuarto del encuentro entre Patriots y Seahawks. Cada cuarto dura 15 minutos, que sumados a los dos minutos de descanso entre un cuarto y otro, los tiempos muertos y comerciales y el tiempo de montaje del espectáculo, hacen que el show no empiece, como mínimo, hasta casi las 2 de la madrugada.

Cuánto dura la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026

Se desconoce el tiempo exacto de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. Normalmente hay 13 minutos de descanso, pero en estos eventos siempre se extiende un poco más por las actuaciones en el entretiempo. Se especula que el concierto del puertorriqueño podría durar entre 12 y 15 minutos. El evento se podrá seguir a través de DAZN, la plataforma de streaming deportivo que cuenta con los derechos de la NFL en España.