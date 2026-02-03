¿Qué cantante actuará en el descanso de la Super Bowl 2026?

La espera ha llegado a su fin para los amantes del fútbol americano. La Super Bowl está a la vuelta de la esquina y tanto los Seattle Seahawks y los New England Patriots ya ultiman los preparativos para medirse en el partido por el título en el impecable escenario Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante este próximo domingo 9 de febrero a partir de las 00:30 horas en España. Un choque que, desde ya varios años, se ha convertido en un auténtico espectáculo donde las mayores figuras artísticas del mundo han sido protagonistas antes, durante y después del partido. En la edición del 2026, lógicamente, no podía faltar a la cita uno de los mejores cantantes del planeta. Descubre qué cantante actuará en la final de la Super Bowl.

Quién cantará en el show del intermedio de la Super Bowl 2026

La edición número 60 de la Super Bowl nos dejará emoción, espectáculo y la actuación de uno de los grandes cantantes del momento, Bad Bunny, que será el encargado de animar el ambiente en el descanso del partido entre los Patriots y los Seahawks. Por otro lado, otros artistas de la talla de Green Day, Charlie Puth, Brandie Carlile o Coco Jones, entre otros, también estarán presentes en el mayor espectáculo deportivo del mundo.

Seven days until a champ is crowned 👀 Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

— NFL (@NFL) February 1, 2026

Quién es Bad Bunny, cantante del descanso de la Super Bowl 2026 Bad Bunny, conocido por su nombre real como Benito Antonio Martínez Ocasio, es un cantante, compositor y productor puertorriqueño de 31 años considerado uno de los mayores exponentes del trap latino, reguetón y música urbana a nivel global. Saltó a la fama en el pasado año 2016 mientras publicaba temas a SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado. A partir de ahí, su crecimiento fue brutal y es el artista que más millones de reproduciones ha logrado en Spotify. Curiosamente, hace unas horas logró el Grammy por su Álbum ‘Debí tirar más fotos’.

Qué canciones cantará Bad Bunny en el show de la Super Bowl 2026

A pocos días de que se dispute la final de la Super Bowl 2026, se ha dado a conocer la hipotética lista de canciones que Bad Bunny interpretará en el descanso del esperado choque. Monaco, Nuevayol, Baila Inolvidable o Safaera, entre otras, son algunas de las más sonadas para animar aún más la velada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. A continuación, os dejamos la supuesta lista completa.

Monaco

Nuevayol

Chambea

Solo de Mí

Safaera

Dákiti

25/8

Vuelve Candy B

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Moscow Mule

Tití Me Preguntó

La Santa

Baile inolvidable

Efecto

El Apagón

Callaita

DtMF

Quién cantará el himno de Estados Unidos en la Super Bowl 2026

El esperado himno de Estados Unidos será interpretado en la final de la Super Bowl por Charlie Puth. El propio artista desveló que ha conseguido una oportunidad única para cumplir un sueño y lo realizará a la «vieja usanza»: «Siempre quiso hace esto. Grabé un pequeño demo y lo envié. Me dijeron que a Jay-Z le encantó y que todos estuvieron de acuerdo en que podía hacerlo», apuntó el propio cantante, antes de enfrentarse a uno de sus mayores retos artísticos.