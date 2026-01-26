New England Patriots y Seattle Seahawks jugarán la Super Bowl 2026

New England Patriots y Seattle Seahawks protagonizarán la Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero. La 60ª edición de la final de la NFL se disputará este año en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, sede de los San Francisco 49ers. En ella se conocía ya que actuaría el reguetonero Bad Bunny en el descanso, faltaba por conocer lo más importante: qué equipos se disputarían el título. Y tras las finales de conferencia, ya lo sabemos.

Patriots y Seahawks reeditarán la final de 2015, que se llevaron los de Massachusetts con una intercepción en la última jugada, cuando los de Seattle buscaban ganar el partido. Era la cuarta Super Bowl que ganaba la franquicia liderada por Tom Brady, de las seis con las que cuentan y que ganaron desde 2002, durante la dinastía que formaron Belichick y el quarterback.

Ahora, siete años después, los Patriots vuelven a una Super Bowl y lo hacen tras imponerse por un corto y ajustado 7-10 a los Denver Broncos, en un partido celebrado bajo una intensa nieve y con una sensación térmica de -17 °C que complicaba mucho el juego. De esta manera, se han proclamado campeones de la Conferencia Americana (AFC), tras superar además en estos playoffs a Charges (16-3) y Texans (28-16).

En esa LX Super Bowl que se celebrará en Santa Clara se medirán a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC), los Seattle Seahawks. Nada que ver el partido que protagonizaban los favoritos de esta conferencia en el Lumen Field, donde las temperaturas y las condiciones meteorológicas no tenían nada que ver. Los locales se enfrentaban a unos Los Angeles Rams que llegaban con el segundo mejor balance de su conferencia en la liga regular (12-5).

Pero los errores salieron muy caros a los californianos, que se quedaron a las puertas tras caer por un igualadísimo 31-27, en lo que fue un partidazo. De esta manera, los Seahawks jugarán su cuarta Super Bowl y buscarán la segunda victoria, puesto que sólo lograron ganar en 2014, precisamente a unos Broncos que se han quedado muy cerca de regresar a ella. Se cumple además una profecía de lo más curiosa: cada vez que se ha cambiado de Papa este siglo, los Seahawks han disputado la siguiente Super Bowl.

Patriots y Seahawks se citan en la Super Bowl

El ganador relevará de esta forma a los Philadelphia Eagles, que el pasado año lograron imponerse en el partido celebrado en Nueva Orleans a los Kansas City Chiefs, dominadores de los últimos años. Sin embargo, esta temporada ninguno de los dos se clasificó para los playoffs. Quien tampoco estará este año en la Super Bowl será Donald Trump, que el pasado año se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos que acudía a la final de la NFL. Este año ha señalado que Santa Clara «está muy lejos» y que, por ese motivo, no asistirá. Nada que ver con que no esté Patrick Mahomes, al que ha mostrado su admiración en más de una ocasión.

Además, se da otro aliciente, que es la presencia de Bad Bunny y de la banda Green Day, que serán los encargados de poner la música en el evento y que son muy críticos con el mandatario. «Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible», ha destacado Trump respecto a su elección como artistas protagonistas de la Super Bowl.