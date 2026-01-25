Donald Trump desvela los motivos por los que no irá a la Super Bowl: «Es terrible…»

La próxima Super Bowl, que se disputará el 8 de febrero en San Francisco, tendrá una ausencia muy importante, la de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Trump estuvo en la anterior edición, la de 2025, pero ahora ya ha explicado que no estará en la de este año, una Super Bowl que no tiene todavía no tiene rivales.

En una edición que ha sido polémica por la elección de los cantantes que actuarán en el descanso, muy críticos con Trump, el presidente de los Estados Unidos no estará en el Levi’s Stadium, el campo en el que se celebra esta edición de la Super Bowl.

En el descanso actuarán Bad Bunny, gran estrella internacional y que figura como artista principal de la final de la Super Bowl, y Green Day, banda de punk rock. Ambos son muy críticos con Donald Trump, y si bien ha dicho el presidente que esa elección es «terrible», ese no es el motivo de su ausencia en la Super Bowl 2026.

«Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible», ha dicho en una entrevista al New York Post sobre la actuación de Bad Bunny y Green Day en la Super Bowl. Bad Bunny, además, anunció que cantaría íntegramente en español como homenaje a los inmigrantes. Sin embargo, ese no es el motivo, según él, de su ausencia en este gran evento deportivo.

Trump no estará en San Francisco para la final de la Super Bowl 2026 porque «está demasiado lejos». Esa es su explicación. El año pasado sí fue a este gran partido, pero en aquella ocasión fue en Nueva Orleans. Ya su presencia fue histórica al ser el primer presidente de los Estados Unidos en acudir a una Super Bowl. Este año no se repetirá.