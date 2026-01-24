La NFL regresará al Bernabéu en 2026 y 2027

La NFL volverá a celebrar un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Tras la experiencia vivida en noviembre de 2025, la competición se ha decantado por regresar al coliseo blanco para esta próxima campaña y también 2027. La competición demuestra así que el éxito del evento no fueron sólo palabras gruesas.

Hay que recordar que el partido entre los Washington Commanders y Miami Dolphins generó un impacto de 150 millones en la capital de España y que el estadio blanco acogió a más de 78.000 aficionados que disfrutaron del espectáculo del fútbol americano. El Real Madrid, en concepto de canon, se llevó 10 millones de euros en una operación redonda.

El Bernabéu se confirma así como uno de los principales escenarios del mundo del deporte con una NFL que quedó encandilada por la experiencia en el centro de la capital de España. «Es un estadio de clase mundial. Volveremos seguro muy pronto», dijo el máximo responsable de la competición Roger Goodell.

Según informó AS, en los próximos días se anunciarán las fechas y los equipos que participarán en el evento en el Santiago Bernabéu del año próximo. La NFL se encuentra ahora en fechas muy decisivas a la espera de conocer qué equipos disputarán la próxima Superbowl prevista para el 8 de febrero.

El director de la NFL en España Rafael de los Santos viajará en los próximos días a Santa Clara para hacer oficial la presencia del Bernabéu en los planes de la competición. El estadio del Real Madrid se une a cuatro partidos internacionales ya confirmados en Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Reino Unido) y Múnich (Alemania).

El Real Madrid ya empieza a recoger los frutos de la reforma del Bernabéu entrando en la agenda de una de las competiciones que más dinero mueven en todo el planeta. Que la NFL esté en España permanentemente da un enorme valor tanto al club como a la capital del país de cara al turismo internacional y se une a una oferta impresionante que en este 2026 también incluirá la Fórmula 1.