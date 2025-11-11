OKDIARIO se ha adentrado en el museo de la NFL que el Real Madrid y la Liga de fútbol americano han colocado en el interior del Santiago Bernabéu. Una espectacular exposición que los miles de madridistas que están realizando el tour durante estos días están pudiendo disfrutar. El trofeo de la Super Bowl, un pequeño terreno de juego e incluso los cascos de los 32 equipos.

A la altura del tercer anfiteatro del Santiago Bernabéu se ha colocado un pequeño, pero espectacular, museo de la NFL que se ha integrado en el recorrido del Tour del estadio. Lo primero que los seguidores van a encontrar es un arco con un «bienvenidos» y el logo en grande de la Liga de fútbol americano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bernabéu (@bernabeu)

A continuación, los seguidores que realicen el Tour del Santiago Bernabéu pueden observar muy de cerca el brillante trofeo de la Super Bowl que corona a final de temporada al mejor equipo de la temporada. Tras ello se sitúan dos stands diferentes de cada uno de los equipos que disputan este histórico partido en España. Uno para los Washington Commanders y otro para los Miami Dolphins con reliquias de cada club.

Este espectacular museo de la NFL en el interior del Santiago Bernabéu también incluye los anillos de los equipos ganadores de toda la historia y un pequeño terreno de juego para que los hinchas se sientan jugadores de fútbol americano por un día. Por otro lado, también se puede observar un gran panel con los cascos de los 32 equipos que conforman la NFL.