El Real Madrid jugará por primera vez a las 14:00 horas contra el Levante el sábado 17 de enero

El Real Madrid ya conoce el horario de la jornada 20.º de la Liga después de jugar la Supercopa de España. Será ante el Levante, en el estadio Santiago Bernabéu y el sábado 17 de enero a partir de las 14:00 horas. La liga ha hecho oficial los horarios de ese fin de semana, donde podría estar más en el aire que nunca la continuidad de Xabi Alonso si no levanta el título en Arabia Saudí.

Será en plena cuesta de enero donde tendrá que compaginar varias competiciones. Antes de irse a tierra saudí el 4 de enero, también en casa, ante un rival complicado como el Betis. Será entonces cuando tendrá que cambiar de continente para la pelea del segundo título de la era Xabi: la Supercopa de España. Por el momento solo está segura su presencia en semifinales ante el Atlético el próximo 8 de enero. Si vencen a los de Simeone, los blancos jugarían la final el domingo 11 de ese mismo mes.

Es decir, el Real Madrid podría tener seis días de descaso para preparar el partido contra el actual colista de la clasificación. En el partido de ida, los de Xabi Alonso golearon por 1-4 con doblete de Kylian Mbappé y los goles de Vinicius y Mastantuono para sobreponerse al de Etta Eyong.

En el resto de partidos, el FC Barcelona jugará el domingo 18 de enero a las 21:00 horas en el Reale Arena ante la Real Sociedad; y el Atlético de Madrid el mismo día a las 16:15 horas en el Metropolitano ante el Deportivo Alavés. Hay que tener en cuenta que la Liga ha advertido que los horarios de esta jornada están sujetos a modificaciones por los emparejamientos de los octavos de Copa del Rey. Unas fechas donde el Real Madrid no puede fallar si quiere reconducir de nuevo su camino a ganar títulos este curso.