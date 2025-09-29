Bad Bunny protagonizará el show del descanso de la Super Bowl 2026

El espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026 ya tiene protagonista. Será Bad Bunny el encargado de cantar en el show del medio tiempo de la final de la NFL, que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), el próximo 8 de febrero. No será su primera vez en este show, puesto que en 2020 fue uno de los artistas invitados por Shakira y Jennifer López.

La NFL lo anunció el domingo por la noche, en un comunicado en el que, según el vicepresidente de Producción de Eventos Globales de la liga de fútbol americano, Jon Barker, la elección del puertorriqueño se debe a «su profunda conexión con los fans» y a «sus presentaciones dinámicas», por lo que esperan que sea «una experiencia inolvidable».

Será la segunda vez en la que un artista latino protagonice el show del medio tiempo de la Super Bowl, después de que en 2020 lo hicieran Shakira y Jennifer López. En aquella ocasión, el puertorriqueño tuvo una breve aparición junto a J Balvin, en un evento que se celebró en Miami. La próxima Super Bowl se hará en Santa Clara, en el estadio de los San Francisco 49ers, y seguramente podamos ver uno de los mejores espectáculos de la historia de la final de la NFL.

La confirmación de Bad Bunny como artista principal del show del medio tiempo de la Super Bowl supone la culminación del artista, que se ha convertido en el más escuchado del mundo y que en 2026 hará una enorme gira mundial. De hecho, en España dará 12 conciertos, dos de ellos en Barcelona y los otros 10 en el Metropolitano de Madrid.

Bad Bunny, estrella de la Super Bowl

«Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL», aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.

«Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Super Bowl», afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Por su parte, Apple Music, patrocinador de este espacio del descanso de la Super Bowl, también ha ofrecido los motivos que les han llevado a elegir a Bad Bunny: «El espectáculo del medio tiempo es la máxima celebración de la música y la cultura, y pocos artistas encarnan esa intersección con mayor perfección y autenticidad que Bad Bunny. En Apple Music, hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con él a lo largo de los años y ver su meteórico ascenso hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes ha sido realmente increíble. Su música no solo ha batido récords, sino que ha elevado la música latina al centro de la cultura pop».