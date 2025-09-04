Cuándo es la NFL en España: fecha y qué equipos jugarán en el Santiago Bernabéu

La temporada de la NFL comienza oficialmente en la madrugada del jueves 4 de septiembre al viernes 5 y los amantes de este deporte en nuestro país están ansiosos por ver a sus equipos y jugadores favoritos. Además, estarán esperando con ansias que la mejor competición de fútbol americano llegue a nuestro país, ya que hay que recordar que durante los próximos meses habrá una gira europea de un total de seis partidos, siendo uno de ellos en la capital de España, en el estadio del Real Madrid: el Santiago Bernabéu.

El partido inaugural de esta temporada lo protagonizarán los Philadelphia Eagles, campeones de la última Super Bowl tras superar a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, y los Dallas Cowboys. El encuentro promete ser apasionante y es uno de los momentos más esperados del año, ya que sirve para dar el pistoletazo de salida a la competición más mediática del mundo, que se extenderá hasta el mes de febrero.

Los equipos de la NFL que jugarán en el Santiago Bernabéu

Los Miami Dolphins, mítico equipo de la NFL con sede en Florida, será una de las franquicias que jugarán en el Santiago Bernabéu en esta gira de la máxima competición del fútbol americana. Fue fundada en 1965 es característico ese color celeste de su equipación, además de ser conocido mundialmente también por sus cheerleaders. Disputan sus encuentros en el Hard Rock Stadium y, sin duda, uno de sus referentes más conocidos es Dan Marino. En su palmarés tiene dos Super Bowl, mientras que han perdido tres finales.

El rival de los Miami Dolphins serán los Washington Commanders, equipo que tiene la sede en la capital de Estados Unidos. En sus inicios se les conoció como Boston Braves, posteriormente como Boston Redskins y finalmente como Washington Redskins al cambiar de ciudad. Sus partidos los disputan en el Estadio del Noroeste y a lo largo de su historia han conseguido ganar tres Super Bowl, mientras que cayeron en dos. No la ganan desde 1992, por lo que tampoco ha sido un equipo puntero en los últimos años. Históricamente llama la atención que esta franquicia se opuso en los años sesenta a la integración racial, por lo que les costó contratar a un jugador de color. Se les acusó de tener un nombre racista también y es por ello que en 2022 comenzaron a denominarse como Washington Commanders.

Cuánto cuestan las entradas para la NFL en Madrid

Las entradas para este apasionante Miami Dolphins – Washington Commanders se pusieron a la venta hace varias semanas y se agotaron prácticamente al momento, ya que hay una gran cantidad de aficionados y amantes de este deporte que querían ir a disfrutar de un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.

Las entradas más económicas costaban 85 y 95 euros, estando ellas en la zona más alta de los fondos. A partir de ahí iban subiendo, ya que hay un total de diez categorías. La 8 cuesta 120 euros, la séptima 140, la sexta 165 euros, la quinta 195 y las siguientes ya superan los 200 euros. La categoría 4 estaba valorada en 250, la tres en 295, la de segunda categoría 345 euros y la más cara de las normales estaría en 395.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay cuatro zonas del estadio en la que se considera que habrá baja visibilidad. Dos de ellas detrás de los banquillos, costando 345 y 295 euros. Las de las esquinas tenían un coste de 250 euros, mientras que las del fondo alcanzaron los 195 euros. Son unos precios por los que había que rascarse el bolsillo, pero si se conseguía alguna económica, pues tampoco existía muchas diferencias con los precios que se pagan por entradas de fútbol en nuestro país.

Qué partidos de la NFL se jugarán en Europa en 2025

La NFL iniciará su gira europea a finales de septiembre, celebrando su primer partido en el viejo continente en Dublín, Irlanda. Los tres siguientes domingos la ciudad afortunada será Londres, ya que Inglaterra será la encargada de acoger tres choques de fútbol americano en un enclave mítico y mágico como es Wembley. En noviembre Berlín albergará el penúltimo de esta gira, mientras que el colofón final se vivirá el 16 de noviembre en España, en el estadio madrileño Santiago Bernabéu.