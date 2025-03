Tremaine Edmunds: «Estoy deseando jugar en el Bernabéu, es uno de los mejores estadios que he visto»

La fiebre por el fútbol americano va creciendo en Madrid, ante el primer partido de la NFL que se celebrará en España. Uno de los equipos que apunta a jugar en un futuro no muy lejano son los Chicago Bears. La franquicia, una de las que explota sus derechos comerciales en nuestro país, ha organizado los Mini Monsters Clinics, unos entrenamientos de flag football –deporte que será olímpico en Los Ángeles 2028 y antesala al fútbol americano– para niños en los que el protagonista ha sido Tremaine Edmunds (1998; Virginia, EE. UU.).

El jugador de los Bears se ha convertido gracias a este evento en una de las primeras caras visibles de la liga en nuestro país. En el Estadio de Vallehermoso de Madrid, donde se ha celebrado este clinic, ha atendido a OKDIARIO. Muestra su primera impresión de nuestro país, aunque no será la única puesto que irá también a Valencia y Barcelona, y también habla sobre la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, estadio que ya ha conocido y que le ha asombrado. Aunque si hay algo que le ha cautivado de España es la «amabilidad» de la gente y el «amor» que desprenden.

Pregunta: Es su primera vez en Madrid y en España. ¿Qué le está pareciendo?

Respuesta: Madrid es increíble. Me ha atraído mucha gente maravillosa. Tiene mucha tradición, mucha historia. Pude hacer muchas cosas increíbles. Ayer fui al estadio, vi lo que significaba para la ciudad. Toda la historia, todos los campeonatos, todos los grandes atletas que pasaron por aquí… Y no solo eso, sino también la comida, la cultura, todo. Todos aquí son amables. Es puro amor.

P: El fútbol americano va creciendo cada vez más en España, pero todavía falta mucho. ¿Qué le diría a alguien que empieza a seguirlo o practicarlo?

R: Sólo diría sigue con tu sueño, sigue haciendo preguntas. Sé siempre curioso. De joven, eso era todo lo que hacía. Constantemente, cuando estaba con gente que sabía más que yo o con alguien mayor, hacía preguntas porque quería saber. Y eso es en cualquier deporte. Cuanto más lo juegas y más lo practicas, más te desarrollas y más conoces el deporte. Así que sigue haciendo preguntas, sigue trabajando duro y aplica lo que aprendiste en clinics o campamentos como este a tu vida diaria. No dejes que esta sea la última vez que lo hagas.

P: ¿Qué siente siendo uno de los encargados de la expansión de la NFL en España con esta visita y qué valores le gustaría transmitir?

R: Me siento increíble por ser una de las personas que está aquí, compartiendo el amor, compartiendo mi conocimiento del juego. Significa mucho. Aprender cosas que los niños pueden llevar consigo es un trabajo duro. Es un sacrificio. Y creo que es cuestión de mentalidad. El fútbol americano es un juego de mentalidad. Si tu mentalidad no es la correcta o no está donde debe estar, será difícil rendir al máximo nivel.

Así que definitivamente diría que hay que asegurarse de entender por qué se juega, porque el fútbol es divertido, pero al mismo tiempo, es un juego con alto riesgo de lesiones. Así que hay que entender por qué se juega y comprender las dificultades que puede presentar. Es muy divertido jugarlo. Estás rodeado de mucha gente genial. Puedes aprender muchísimas cosas geniales, con un equipo y jugadores excelentes. Pero, ya sabes, definitivamente debes asegurarte de entender por qué estás jugando.

P: Desde que termina una temporada hasta que empieza otra, pasan seis meses. ¿Cómo se preparan y qué hacen durante ese tiempo?

R: Es muchísimo entrenamiento. Al terminar la temporada, lo primero es recuperar la salud, cuidar el cuerpo y la mente. Después, tómate un tiempo libre, vacaciones, pasa tiempo con tu familia y vuelve al trabajo. Es mucho entrenamiento. Mucho estudio, mucho trabajo en clase, mucho tratamiento… Y así es como te preparas. El entrenamiento es lo que te prepara para el éxito. Así que simplemente tomamos eso y tratamos de aplicarlo a la próxima temporada.

P: La próxima temporada jugarán los Dolphins en Madrid. ¿Le gustaría jugar en el Bernabéu en un futuro?

R: 100%. Quiero asegurarme de absorber este amor por Madrid, porque ha sido puro amor. Incluso cuando fui al estadio de fútbol, ​​pude ver cuánto se involucra la gente en el éxito de la ciudad. Y, sin el éxito de la ciudad, será difícil que cualquier club tenga éxito. Así que el simple hecho de venir aquí y sentir esa pasión y esa afición, y ver lo fuerte que puede llegar a ser, me hace mucha ilusión.

P: ¿Qué le ha parecido el Santiago Bernabéu?

R: El estadio es increíble, uno de los mejores que he visto, y eso es de la NFL, de fútbol. Lo abarca todo. La mentalidad que uno tiene al entrar es: «Quiero hacer algo para ser mejor». Ni siquiera «tengo que ser el mejor». Muchos grandes atletas han pasado por allí. Una gran tradición y uno quiere seguir sus pasos. Cualquiera que venga se sentirá inspirado y que eso lo impulsará a querer ser grande.