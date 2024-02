José Luis Martínez-Almeida sigue cumpliendo con su agenda oficial antes de su boda con Teresa Urquijo, y ha participado en un entrenamiento con escolares organizado por los Chicago Bears, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en Madrid, con el objetivo de dar a conocer el fútbol americano en la capital. Así como la modalidad de flag football, fútbol sin contacto, que será olímpico en Los Ángeles 2028.

El político, ataviado con unos pantalones negros y un jersey azul con camisa y corbata que le permitían ir elegante pero no muy cómodo para la jornada, ha tenido tiempo para charlar con Roberto Garza, ex jugador de la NFL, que le regaló y firmó una camiseta de los Chicago Bears con su nombre que el alcalde no dudó en ponerse. Incluso se ha atrevido con algún que otro pase, arrancando las risas de los allí presentes, ya que fue un lanzamiento fallido.

El alcalde de Madrid en el entrenamiento de los Chicago Bears / Gtres

Ha finalizado mostrado su apoyo a este deporte recordando que, desde el Ayuntamiento, “seguimos atrayendo grandes deportes a nuestra ciudad, en esa intención que tenemos de que Madrid sea capital mundial del deporte”. Ha recordado que Madrid contará con un equipo en la liga europea de fútbol americano, lo que permitirá disfrutar de “un deporte espectacular que viene a completar la oferta deportiva inigualable de la ciudad”.

José Luis Martínez-Almeida con la camiseta del equipo ‘Chicago Bears’ / Gtres

Un plan deportivo que llega después de su primera despedida soltero en A Coruña, donde se reunión con antiguos amigos como Alfonso Rueda y Mariano Rajoy, y a la espera de su boda con Teresa. Todavía quedan dos meses hasta entonces. La pareja se darán el ‘sí quiero’ el próximo 6 de abril en una capilla que la familia de la joven tiene en Navalagamella, a las afueras de Madrid.

Los momentos más divertidos de Almeida con el deporte

Durante los últimos años, el alcalde de Madrid ha protagonizado momentos divertidos, algunos de ellos convertidos en ‘memes’ por sus accidentadas intervenciones en actos deportivos. El pasado mes de marzo, Almeida colapsó las redes sociales al dar un salto mortal (que casi acaba con él en el hospital) durante inauguración del Centro Deportivo Municipal San Blas, en Madrid.

El fallido salto mortal de Almeida en un polideportivo de Madrid / Gtres

El vídeo del político saltando en una cama elástica, intentando realizar una acrobacia que termina con el primer edil en el suelo, es uno de los más vistos hoy en día. Otro de sus momentos más sonados fue cuando inauguró un campo municipal de rugby, y en pleno saque de honor, le dio un balonazo en la cara a un niño.

Almeida da un balonazo a un fotógrafo con una pelota de rugby / Gtres

Lo mimo ocurrió en junio de 2021, durante un acto en el estadio del Atlético de Madrid. En esa ocasión, se dispuso a lanzar un disparo cuando, sin querer, impactó en uno de los cámaras. Eso sí, esta vez el lanzamiento acabó siendo gol.