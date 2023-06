José Luis Martínez Almeida ha sorprendido este fin de semana al acudir a la tradicional corrida de la Asociación de la Prensa en compañía de una joven cuya identidad se ha conocido poco después. El alcalde ha estado acompañado por Teresa Urquijo y Moreno, su novia, según ha apuntado el diario ABC poco después de que el edil apareciera en Las Ventas junto a su pareja.

Tal como ha revelado el diario, José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo y Moreno mantienen una discreta relación desde hace algún tiempo, aunque no ha sido hasta ahora cuando han decidido dar un paso al frente y dejarse ver juntos en público. Aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, parece que el alcalde y su novia llevan juntos desde hace seis meses y solo el círculo más cercano de Martínez Almeida era consciente de esta relación, que han ‘oficializado’ en el coso madrileño, al parecer, después de haber disfrutado de un breve viaje al norte de España.

Como es lógico, en cuanto el alcalde ha aparecido en la plaza junto a la joven y se ha conocido la relación entre ambos, todos los focos se han dirigido hacia Teresa Urquijo y Moreno. Nacida en Madrid el 8 de octubre de 1996, Teresa tiene en estos momentos 26 años, más de dos décadas menos que el alcalde, que ya ha cumplido 48. Sin embargo, parece que la edad no ha sido un inconveniente en su relación.

Teresa ha estudiado un doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, y ahora mismo trabaja en el departamento financiero de la compañía Merlin Properties, en concreto, como analista. No obstante, antes ha pasado por otras compañías y ha trabajado en Filipinas, Inglaterra o México.

La familia de la nueva novia de Martínez Almeida tiene lazos con la Familia Real. Teresa es hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y de Beatriz Moreno y de Borbón, y nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima de Juan Carlos I. Su abuela materna, que tiene tratamiento de Alteza Real, es hija de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria, y de Alicia de Borbón-Parma Habsburgo-Lorena, infanta de España. Es una apasionada del mundo ecuestre y criadora de caballos de pura sangre.

Además, su padre es bisnieto del médico y científico Gregorio Marañón. A la boda de sus padres, de hecho, acudieron don Juan Carlos y doña Sofía, así como el Rey Felipe y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina.

Teresa ha heredado la pasión por el mundo empresarial de su abuelo paterno, Jaime Urquijo y Chacón, que fue uno de los hombres más poderosos de España de los años 40. Urquijo fue presidente de Energía e Industrias Aragonesas y vicepresidente de Tabacalera.

Un currículum amoroso discreto

A sus 48 años no son muchos los detalles que se conocen de la vida sentimental del alcalde de Madrid, al menos hasta ahora. Él mismo confesó en 2021 en la entrega de los VII Premios del Museo Chicote algunas anécdotas de su vida personal: «Yo he pasado momentos para recordar aquí en el Museo Chicote, pero que se quedan en la intimidad. Pero os puedo decir que son grandes instantes», dijo entonces el político, que reveló además que alguna vez estuvo a punto de perder la soltería en el local. «Como me suele pasar, al final no lo conseguí. Jugué como nunca, perdí como siempre», dijo en su discurso.

Aunque ahora parece haber encontrado el amor junto a Teresa Urquijo, Almeida nunca ha dejado de hacer bromas sobre su soltería e incluso alguna vez ha dicho que prefiere encontrar el amor por los métodos más tradicionales y no en el mundo virtual. Algo que, según parece, se ha confirmado en este caso, ya que el político y su nueva novia pertenecen al mismo círculo de amigos.