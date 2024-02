En imágenes: la despedida de soltera de Teresa Urquijo en Milán

Nada más arrancar el año, LOOK anunció en exclusiva que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo iban a pasar por el altar. Una buena nueva que tendrá lugar el próximo 6 de mayo y que se celebrará en la finca familiar de Teresa, El canto de la cruz, ubicada en Colmenar Viejo, en Madrid. Mientras llega el gran día, la futura mujer del alcalde de la ciudad de Madrid ha hecho las maletas y ha viajado a un destino muy especial para celebrar su despedida de soltera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luisa Bergel (@mylu___)

La despedida de Teresa Urquijo

El destino hasta el que se desplazó Teresa Urquijo fue Milán (Italia). Junto a un grupo de siete amigas, la novia pudo disfrutar de un fin de semana de diversión mientras degustó los placeres de la gastronomía italiana. La pandilla llegó a la ciudad tras un vuelo desde Madrid sin incidencias. Una vez aterrizadas, un chófer les esperaba con un cartel que no dejaba lugar a dudas en el que se leía: ‘Teresa bride to be’. Urquijo llegó con su maleta, un plumas en el brazo y ropa de despacho, lista para todo lo que le habían preparado sus amigas más cercanas.



Teresa Urquijo junto a sus amigas en Milán, Italia / Redes sociales

Hemos podido conocer algunos detalles de esta escapada gracias a Luisa Bergel, íntima también de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Luisa ha compartido una serie de fotografías en su perfil de Instagram donde se puede ver a una Teresa Urquijo radiante de felicidad disfrutando al máximo de este plan antes de convertirse en la mujer de Almeida.

En la primera de las fotografías aparecen todas posando frente a uno de los monumentos más emblemáticos, el Duomo de Milán (la catedral de Milán). Sin duda una visita obligatoria para comenzar el recorrido. Además de conocer las eternas calles que presenta el citado lugar, Teresa Urquijo y su grupo de amigas pudieron disfrutar de una noche de fiesta.

Teresa Urquijo en su despedida de soltera / Redes sociales

La primera parada fue para tomar una copa en N’Ombra de Vin, donde todas pudieron brindar junto a Teresa Urquijo. La velada continuó en uno de los restaurantes asiáticos más famosos de la ciudad, Ronin, cuyo principal reclamo, además de la comida, es la música en directo y el karaoke. Desde allí pusieron rumbo a Apophis Club, una de las discotecas de moda ubicada en pleno centro. Allí todas bailaron al ritmo de la música en un reservado.

Por otro lado, se alojaron, como no podía ser de otra manera, en uno de los hoteles de la cadena cadena Room Mate, en la que trabaja Cristian Flórez, marido de Luisa Bergel. Se instalaron en el penthouse del Be Mate Via Tivoli, en el centro de Milán, a poca distancia de Castillo Sforzesco, Arena Civica y La Scala y su precio oscila alrededor de 1.000 euros el fin de semana.