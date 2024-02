El ramo de 350 euros que Martínez-Almeida regaló a Teresa Urquijo en su pedida de mano

El próximo 6 de abril será una fecha que José Luis Martínez-Almeida recordará para siempre, dado que sellará en el altar su amor con Teresa Urquijo, la joven que ha conseguido conquistar su corazón en apenas unos meses. Celebrarán su enlace con un especial banquete en la finca familiar de la novia llamada El canto de la cruz, la cual se sitúa en el municipio madrileño de Colmenar Viejo.

Mientras que llega el gran día, los futuro marido y mujer se encuentran completamente sumergidos en los preparativos nupciales pero, de vez en cuando, su apretada agenda también les permite festejar la nueva etapa como casados que está a punto de aterrizar en sus vidas. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, tuvo lugar la fiesta de pedida de ambos, donde reunieron a su círculo más allegado en la localidad de Navalagamella, a unos 25 kilómetros de la capital.

La celebración fue en la finca de Los Molinillos que, al igual que la anterior mencionada, también es propiedad de los Urquijo. Se trata de un lugar con gran interés paisajístico e histórico, siendo incluso el escenario de novelas como Por quién doblan las campanas. Sin duda fue un momento muy importante para ellos, ya que supuso el primer acercamiento previo a la boda de las dos familias. No obstante, pese a que en todo momento quisieron perseverar la intimidad y la discreción, el programa TardeAR ha sido el encargado de dar los detalles de algunas cuestiones que más expectación han generado al respecto, como por ejemplo, los regalos que han recibido los novios en la emotiva velada.

Leticia Requejo en ‘TardeAR’ enseñando el ramo que le ha regalado Almeida a Teresa Urquijo en su pedida de mano/ Mediaset

De acuerdo con la información aportada por Leticia Requejo en el espacio televisivo presentado por Ana Rosa Quintana, Martínez-Almeida sorprendió a su futura esposa con un enorme ramo compuesto por 72 rosas (valoradas en un total de 350 euros). Las flores las encargó el propio alcalde de forma personal al establecimiento Flores Pili. Según lo trascendido, a este lujoso ramo, el alcalde de Madrid sumó un significativo broche vintage del joyero familiar.

Pero, estos no fueron los únicos regalos de la fiesta, porque, tal y como ha informado la periodista mencionada, Teresa cumplió con la tradición y obsequió a su prometido con un reloj del que todavía no ha trascendido mayor detalle. Lo único que se sabe es que no es de la marca Rolex, por lo que se desconoce el precio y el diseño del mismo. Por otro lado, según las fuentes consultadas por Aurelio Manzano, la familia del novio también regaló a Urquijo el anillo y los pendientes con los que se subirá al altar el próximo 6 de abril.

Una lista de invitados dentro de la jet set

Aunque tan solo quedan dos meses para el gran día, por ahora no se conoce la lista oficial de invitados que podrán disfrutar junto a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo de uno de los días más importantes de su vida. No obstante, siendo la novia nieta de Teresa de Borbón y prima de don Juan Carlos I, se espera que asista una buena parte de la jet set española.

Jose Luis Martinez Almeida y Teresa Urquijo durante la corrida de la prensa correspondiente a la feria de San Isidro 2023 en Madrid/ Gtres

Una de las grandes incógnitas que genera esta vinculación con la monarquía es si don Juan Carlos I acudirá al enlace matrimonial. Medios como El Debate aseguran que el padre del Rey Felipe VI ya habría recibido la invitación y que, aunque se siente muy agradecido por el gesto de cariño, lo más probable es que finalmente no pueda asistir.