Alineación del Barcelona contra el Levante: Ferran sigue por delante de Lewandowski

La alineación del Barcelona para medirse al Levante este sábado a partir de las 21:30 horas tiene pocas dudas. Ferran Torres parte con ventaja en la delantera por delante de un Robert Lewandowski que acaba de superar su última lesión. La gran duda está en el lateral derecho entre Eric García y Koundé, y saber si De Jong está para jugar en el centro del campo.

El Barcelona disputa su segunda jornada de Liga este sábado después de sumar los tres primeros puntos el pasado fin de semana en Mallorca en un partido muy polémico. Ahora, los de Hansi Flick se plantan ante un equipo recién ascendido con la idea de hacer el pleno: seis de seis.

El once del Barcelona comienza en la portería donde no hay ninguna duda. Joan García será titular, aunque tampoco hay muchas opciones. El catalán ya lo fue en Mallorca tras conseguir la inscripción. En el banquillo se quedará un Iñaki Peña con más de pie y medio fuera del club. Szczesny todavía no está inscrito y Ter Stegen está lesionado.

En defensa hay algunas dudas más para Hansi Flick. En Mallorca, Eric García fue titular por delante de Koundé en el lateral derecho y podría repetir en el Ciudad de Valencia. Las otras tres posiciones están claras en la zaga culé. Cubarsí y Araujo serán los centrales. Balde jugará en el lateral izquierdo.

En el centro del campo también existen muchas dudas en el once del Barcelona contra el Levante. Es duda hasta última hora Frenkie De Jong. Su presencia no está garantizada y en su lugar podría entrar Gavi. La otra posición, algo más adelantada, está entre Fermín López y Dani Olmo. El que seguro será titular será Pedri.

Y en la delantera, Ferran Torres, de momento, parte con ventaja en la delantera y será titular por delante de un Robert Lewandowski que acaba de superar su última lesión. Un ataque culé que lo completaran Lamine Yamal y Raphinha por las bandas. Los dos jugadores más importantes de un once de Flick que saldrá a ganar contra el Levante y a sacar tres puntos más en esta Liga.