El CTA ‘calienta’ el Rayo Vallecano-Getafe: designa un árbitro madrileño para el derbi

El CTA ha vuelto a romper con la ley no escrita de la territorialidad en las designaciones arbitrales y Ortiz Arias, árbitro nacido en Madrid e inscrito al colegio madrileño, pitará este viernes el derbi de la ciudad entre Rayo Vallecano y Getafe (21:00 horas). El trencilla de 41 años se convertirá en un nuevo ejemplo del intento de remodelación al que está siendo sometido el estamento arbitral con Fran Soto como presidente.

Ortiz Arias dirigirá el partido de la jornada 18 de Liga en Vallecas y contará con Iglesias Villanueva en el VAR. Así, el CTA calienta en cierta medida el derbi madrileño al confiar ciegamente en la ausencia de sentimiento de fidelidad por parte de alguno de los dos equipos por parte de su árbitro nacido en Madrid.

La designación de Ortiz Arias en un choque de su ciudad o comunidad autónoma natal no es la primera de esta temporada, ya que Orellana Cid pitó el derbi andaluz entre Málaga y Córdoba en Segunda División, así como Munuera Montero el Sevilla-Betis en Primera. Además, Del Cerro Grande, ya retirado del arbitraje de campo, estuvo en el VAR del Atlético-Real Madrid de Liga.

El CTA y la territorialidad

De hecho, en esta misma jornada, García Verdura, colegiado de Cataluña, apunta al derbi catalán entre Espanyol y Barcelona de este sábado en Cornellá (21:00 horas). Esta designación aún no está confirmada, aunque el CTA comunicará el viernes en cualquier caso el árbitro del encuentro más atractivo del fin de semana.