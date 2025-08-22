El CTA repite el árbitro de VAR en el Levante-Barcelona que no vio como roja la entrada de Raphinha

El Comité Técnico de Árbitros ha decidido que Jorge Figueroa Vázquez repita como árbitro de VAR en un partido del Barcelona en esta segunda jornada de Liga después de la polémica vivida en Mallorca en la primera fecha del campeonato liguero. El colegiado no entró a revisar la peligrosísima entrada de Raphinha al borde del descanso sobre Morey y sí revisó la de Muriqui que terminó con tarjeta roja directa para el delantero del cuadro bermellón.

Las decisiones del nuevo CTA siguen sorprendiendo. O no. Parece que nada ha cambiado respecto a temporadas anteriores. El primer escándalo arbitral de la Liga lo vivimos el pasado fin de semana en la primera jornada liguera. Demasiado pronto. Un polémico gol de Ferran Torres a la media hora de juego lo desató todo. Munuera Montero no paró el partido cuando Raíllo cayó al suelo desplomado después de recibir un balonazo en la cabeza. Diez segundos después, y mientras el defensa bermellón estaba en el suelo, el delantero del Barça marcó el 0-2.

Pero la polémica aumentó cuando minutos después, y antes del descanso, el Mallorca se quedó con dos jugadores menos. Primero fue expulsado con doble amarilla Morlanes. La primera la vio por protestar la acción del gol de Ferran y la segunda por una ligera patada a Lamine Yamal en carrera. Luego fue expulsado Muriqi por una patada en la cara de Joan García. Munuera le sacó primero la amarilla, pero Figueroa desde el VAR le llamó a revisión y finalmente le mostró la roja al delantero.

Minutos después de la acción de roja de Muriqui, llegó otra jugada polémica donde Raphinha le hizo una entrada muy peligrosa a Morey con las dos piernas en el aire a la altura de su rodilla. En este caso, Figueroa Vázquez no llamó al colegiado de campo.

En esta segunda jornada de Liga, el Barcelona visita al Levante en el Ciudad de Valencia y otra vez, por segundo fin de semana consecutivo, Figueroa Vázquez repetirá desde la sala del VAR. Tras la polémica en Mallorca se repite uno de los patrones de una de las jugadas que se pitaron de manera errónea.