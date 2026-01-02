Los refugios del Consell de Mallorca baten un nuevo récord histórico con 43.000 pernoctaciones en 2025

Los refugios del Consell de Mallorca han vuelto a marcar un máximo histórico en ocupación durante 2025, con un total de 43.222 visitantes. Esta cifra representa un incremento del 7,4 por ciento con respecto al año anterior, lo que se traduce en un total de 2.982 plazas ocupadas más.

Los siete refugios del Consell están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas. Los datos concretos de ocupación de cada alojamiento a lo largo del año son los siguientes: Tossals Verds (8.200 estancias), So n’Amer (9.264), Muleta (6.147), Can Boi (7.135), Pont Romà (5.714) y Galatzó (6.537).

Cabe señalar que el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha procedido a la apertura este año del refugio de la Coma d’en Vidal, que permanecía cerrado desde hace años. Desde que abrió sus puertas, a finales de abril, este establecimiento ha registrado un total de 250 estancias.

Estos refugios han estado rozando la plena ocupación en los meses de abril y octubre, los que tienen más usuarios, al igual que ha ocurrido en el puente de la Constitución, cuando colgaron el cartel de lleno y se alcanzó una ocupación de 615 personas, un 1% más que en el año anterior.

El consejero de Medio Ambiente, Medio Rural i Deportes, Pedro Bestard, ha destacado «el excelente servicio que se ofrece a los visitantes de los refugios. Los excursionistas, tanto nacionales como internacionales, nos transmiten una valoración muy positiva tanto de los alojamientos que gestiona la institución insular como de la Ruta de Piedra en Seco, muy transitada por los usuarios que acceden a los refugios».

En 2026, el presupuesto destinado a financiar el mantenimiento de fincas públicas y los refugios alcanzará los 2,8 millone, un 11 por ciento más que en 2025, «lo que demuestra nuestra apuesta por la calidad del servicio que ofrecemos», ha afirmado Bestard al respecto.

Alojamiento en los refugios en Navidad

En el periodo de Navidad, entre las fechas comprendidas entre el 27 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, se han alcanzado un total de 1460 plazas ocupadas, cifra similar al mismo periodo del pasado año, siendo los visitantes de nacionalidad española los más numerosos en estas fiestas.

En concreto, el refugio de Son Amer, con un total de 305 plazas ocupadas y Tossals Verds, con 267 pernoctaciones, son los establecimientos con mayor demanda durante las fiestas navideñas.