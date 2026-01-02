El mayor control en la vía Canaria dispara las salidas de pateras con ilegales en la ruta argelina a Baleares

Más de 7.300 inmigrantes ilegales han llegado este año a las costas de Baleares a bordo de unas 400 pateras, alcanzando así el récord histórico tanto de personas arribadas como de desaparecidas en la ruta argelina, que se estima en más de un millar.

El número de migrantes llegados en 2025 (7.321) es un 24,5 por ciento superior al registrado el año anterior. Por islas, durante el año han llegado 2.683 personas a Formentera; 482 a Ibiza; 4.029 a Mallorca; y 11 a Menorca.

El cálculo sale de sumar las 7.295 personas que –de acuerdo con el Ministerio del Interior– llegaron a las Islas hasta el 15 de diciembre, y las 26 que –según la Delegación del Gobierno en Baleares– lo han hecho en las últimas dos semanas del año.

Quienes arriban en patera al archipiélago lo hacen por la ruta argelina, que une el norte de Argelia con el Levante peninsular y Baleares y que ha mantenido una actividad constante a lo largo de todo el año.

Según el informe anual ‘Monitoreo del derecho a la vida’ de Caminando Fronteras, esta ruta se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado hacia España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias y los trayectos desde el norte de Marruecos.

La profesora de Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Capellà, explica que el aumento de estas llegadas a las Islas se debe a la intensificación de los controles en las salidas hacia otras rutas, en concreto, hacia Canarias.

Esta situación provoca, señala Capellà, que se busquen rutas alternativas para llegar a Europa, entre ellas, la argelina hacia las Islas.

A su juicio, los migrantes continuarán llegando en 2026 a través de esta ruta al archipiélago, ya que muchas personas «seguirán saliendo intentando llegar a Europa» y «si no lo hacen hacia Canarias, será hacia Baleares».

El aumento de llegadas irregulares de migrantes a Baleares contrasta con la tendencia decreciente en el conjunto de España, donde se han registrado un total de 35.935 llegadas de migrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, un 40,4 por ciento menos que en 2024.

Cambio de perfil de los inmigrantes

El informe de Caminando Fronteras señala un cambio en el perfil de los migrantes que transitan por la ruta argelina, que han pasado de ser eminentemente argelinos a registrar un aumento «vertiginoso» de personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

Según explica Capellà, este cambio de perfil ha supuesto también un nuevo reto, ya que hasta finales de 2024 la mayoría de migrantes eran de Argelia, a los que no se les reconocía el estatuto de solicitantes de asilo, mientras que a los procedentes del área subsahariana sí y, en consecuencia, la asistencia humanitaria que se les brinda ha tenido que adaptarse.

Estas personas, expone la directora del Observatorio, son potenciales solicitantes de asilo y entran dentro del programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que gestiona Cruz Roja. En el caso de Baleares, el sistema de acogida humanitaria no estaba adaptado a este volumen de personas, lo que provocó una situación «crítica» durante el verano.

No obstante, este problema ha sido «solucionado» con la instalación de módulos de atención y acogida temporal de migrantes en tránsito en el muelle de Botafoc (Ibiza), en La Savina (Formentera) y en el puerto de Palma.