Baleares cerrará el año con 1.500 ilegales más llegados en patera que en 2024

La institución encargada de tutelar a los menas que llegan a Mallorca, el Consell de Mallorca, ha constatado una reducción significativa en el número de menas que figuran entre los interceptados en las llegadas de las pateras a la isla. Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), las entradas en los centros de acogida empiezan a notar el descenso.

Los tres últimos meses del año están ofreciendo a los responsables del IMAS una nueva realidad que aún no se puede considerar definitiva: cada vez figuran menos menores no acompañados en el recuento de personas interceptadas en cada patera que llega a las costas mallorquinas.

Fuentes del IMAS aseguran a OKBALEARES que hasta este verano lo habitual era que en cada patera entre un 8% y un 10% del pasaje fueran menores de edad. El porcentaje se ha reducido considerablemente desde septiembre.

Aun así, al llegar más pateras este año que el año pasado, el problema para acoger a los menores no acompañados es el mismo. En número total el año se saldará con más menores con la obligación de ser tutelados.

Todo esto significa -según las mismas fuentes- que se mantiene la intención de utilizar el antiguo cuartel palmesano de Son Tous ante la sobreocupación que viven los centros de tutela de la institución, sólo que quizás se retrase algo en el tiempo.

El descenso de menas por patera es una de las conclusiones que el IMAS destacará en su informe anual sobre la situación de los centros de acogida durante 2025 y que será presentado en los primeros días del mes de enero. OKBALEARES ofrece hoy este adelanto.

Baleares ya ha recibido en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. En él se constata que un total de 7.295 inmigrantes ilegales llegaron a Baleares de forma irregular este año por vía marítima hasta el pasado 15 de diciembre. Una cifra que supone un 27,3% más (1.563) que las entradas que se produjeron el año pasado.

En cuanto al número de embarcaciones que alcanzaron las costas de Baleares, se han localizado un total de 400, un 17% más que en los mismos meses del año 2024 cuando fueron 342, mientras que en el caso de Canarias el año pasado fueron 643 frente a las 259 de este año (casi un 60% menos).

En España, han llegado 35.935 inmigrantes de forma irregular este año por vía marítima y terrestre, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.