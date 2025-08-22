Hernández Hernández será el árbitro del Levante-Barcelona

Alejandro José Hernández Hernández ha sido designado para arbitrar el partido de la segunda jornada de Liga que se disputa este sábado a partir de las 21:30 en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Barcelona. Un duelo donde todas las miradas estarán puestas sobre el colegiado canario tras la gran polémica vivida en Mallorca con el conjunto azulgrana como protagonista el pasado fin de semana.

Aunque la gran sorpresa en la designación del Levante-Barcelona está en el VAR. El nuevo CTA ha vuelto a colocar a Jorge Figueroa Vázquez para este partido desde la sala del VAR. Y es que este colegiado ya hizo esta misma función en el polémico Mallorca-Barcelona de la primera jornada. Llamó al árbitro principal para que revisase una roja a Muriqui acertando de lleno, pero en cambio, no le llamó para que revisase una potencial tarjeta roja a Raphinha tras una entrada muy peligrosa sobre Morey pocos instantes después.

La designación para este Levante-Barcelona se completa con José Enrique Naranjo y Marcos Cerdán como asistentes en bandas. El cuarto árbitro será Juan Antonio Campos y en la sala AVAR estará Adrián Cordero Vega.

La última vez que Hernández Hernández arbitró al Barcelona fue en el Clásico de Liga contra el Real Madrid del pasado curso en el Olímpico de Montjuic. El cuadro azulgrana ganó aquel partido por 4-3 tras remontar un 0-2 inicial de Kylian Mbappé. El pasado año, también dirigió a los de Hansi Flick en su victoria en el mes de febrero en campo del Sevilla por 1-4.

El Comité Técnico de Árbitros también ha hecho oficial este viernes el resto de designaciones para los partidos que se disputan este sábado en la segunda jornada de Liga. El Mallorca-Celta de Vigo lo dirigirá José Luis Guzmán y en el VAR estará Trujillo Suárez. Por otro lado, el Atlético de Madrid-Elche lo arbitrará Soto Grado acompañado en el VAR por Iglesias Villanueva.