Los testimonios del horror en la tragedia de Suiza: «Vi gente abrasándose hasta morir»

Una tragedia sin precedentes ha sacudido la estación de esquí suiza de Crans-Montana durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre cuando se celebraba el Año Nuevo. Un incendio devastador en el bar Le Constellation ha dejado al menos 40 personas fallecidas y más de 100 heridas, mientras los clientes trataban de escapar entre las llamas y el humo. A continuación se reproduce el relato de algunos supervivientes de esta tragedia. Unos describren cómo los clientes del bar intentaron salir para salvar su vida. Otros cómo vieron percer a otros: «Vi gente abrasándose hasta morir».

Testigos describen escenas apocalípticas

«Las llamas estaban por todas partes. La música seguía sonando y nadie sabía cómo salir», relató un joven superviviente. Los vídeos capturados por asistentes muestran a los presentes intentando escapar mientras el fuego avanzaba, con la salida bloqueada por la multitud y el humo espeso. Se escuchan gritos, se ven empujones y se percibe la desesperación, que llenaban el sótano, donde muchos jóvenes quedaron atrapados.

Testimonios de supervivientes

Laëtitia, de 17 años, relató a BFMTV la experiencia que marcará su vida:

«Cada vez que cierro los ojos, lo revivo una y otra vez. La gente gritaba, empujaba, algunos caían y nadie podía moverse. Era imposible respirar.»

Otro joven, que logró escapar por una ventana, explicó:

«Vi a mis amigos quemarse las manos intentando abrir la puerta. Algunos cayeron al suelo y no pude ayudarlos. Nunca olvidaré ese olor a quemado y los gritos.»

El inicio del horror

El desastre comenzó alrededor de la 1:30 a.m. locales, cuando una camarera recorrió el local con una botella de champán coronada por un fuego artificial, llevada sobre los hombros de un compañero. Las chispas encendieron el techo del sótano, provocando que las llamas se extendieran en cuestión de segundos.

El caos en el local

El bar estaba densamente lleno, con cerca de 200 personas, según los informes preliminares. Las autoridades investigan ahora si el local superaba el aforo permitido y si se cumplieron todas las medidas de seguridad.

«Fue un segundo y todo se volvió infernal. La gente empujaba, se caía, y el humo lo llenaba todo. No sabíamos a dónde ir», relató un testigo que logró salir con heridas leves.

Respuesta de emergencias

Los equipos de bomberos y servicios sanitarios llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero la situación era sumamente complicada por el hacinamiento y la intensidad del fuego. Más de 100 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, con quemaduras graves, lesiones por aplastamiento y problemas respiratorios.

Investigaciones abiertas

La policía suiza mantiene abierta una investigación por homicidio involuntario y negligencia. Se analiza si el bar contaba con todas las salidas de emergencia adecuadas y si los empleados siguieron los protocolos de seguridad.

Asimismo, se estudia el origen exacto del fuego y si la utilización de fuegos artificiales dentro del local violó la legislación vigente.