Giro inesperado para estos trabajadores: el cambio en los días de asuntos propios que lo cambia todo

Los días de asuntos propios son un derecho laboral que permiten a los trabajadores ausentarse por motivos personales sin necesidad de justificar la causa ante la empresa. A diferencia de otros permisos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, los días de asuntos propios no aparecen como un derecho general en esta ley, de forma que las condiciones dependen del convenio colectivo, del contrato individual o de los acuerdos internos de la empresa. No existe una regla universal para todos los trabajadores del sector privado.

En el sector público, el Estatuto Básico del Empleado Público (EPEB) reconoce los denominados días de libre disposición, conocidos popularmente como «moscosos». En la Administración General del Estado, por ejemplo, se establecen seis días al año, que además son retribuidos. La Disposición Adicional 13.ª del propio EPEB establece que los funcionarios pueden ir obteniendo días adicionales en función de su antigüedad, que suele comenzar a partir de los 15 años trabajados. De forma independiente, estos días pueden ampliarse mediante acuerdos de personal, calendarios laborales internos o a través de órdenes específicas.

Días de asuntos propios en 2026

«Los días de asuntos propios no se tienen que justificar. Ayer un trabajador preguntaba si, teniendo estos días reconocidos en su convenio colectivo, era normal que la empresa le solicitara explicar qué iba a hacer durante ese tiempo o que justificara el motivo. La respuesta es clara: no. Los días de asuntos propios no funcionan como otros permisos, por ejemplo los relacionados con el ingreso o la hospitalización de un familiar, en los que sí puede ser necesario aportar algún tipo de acreditación que demuestre la situación. En el caso de los asuntos propios, no es obligatorio alegar ninguna causa concreta para poder disfrutarlos, ya que se trata de días de libre disposición. Como norma general y salvo que el convenio establezca lo contrario, la empresa tampoco puede exigir que se recuperen posteriormente».

En el sector privado, no existe un número fijo de días de asuntos propios. Algunos convenios establecen entre uno y cinco días al año, mientras que otros no contemplan este permiso. En cuanto a su disfrute, lo habitual es que el trabajador deba solicitar los días entre 24 y 72 horas antes, dependiendo de lo que establezca la normativa interna. La petición debe realizarse por escrito, ya sea mediante correo electrónico, formulario interno o cualquier sistema habilitado por la empresa.

A veces, las solicitudes de días de asuntos propios pueden ser rechazadas por razones organizativas, como cuando coinciden con periodos críticos de trabajo o se solapan con las peticiones de otros compañeros. En estos casos, el empleado tiene derecho a solicitar una revisión interna.

A diferencia de otros permisos retribuidos, los días de asuntos propios no requieren justificar el motivo de su uso. Por otro lado, lo más habitual es disfrutar los días que establezca el convenio o el reglamento interno dentro del año natural, aunque existen casos en los que se permite su traslado al ejercicio siguiente.

