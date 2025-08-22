Lewandowski entrena junto al grupo y apunta a jugar contra el Levante

Robert Lewandowski se entrenó con normalidad este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión preparatoria del Barcelona antes de visitar este sábado al Levante en la segunda jornada de la Liga, en la que se ausentaron el centrocampista Oriol Romeu, el defensa Héctor Fort y el delantero Roony Bardghji.

Lewandowski se perdió el primer partido del campeonato liguero donde el Barcelona ganó 0-3 a un Mallorca con nueve jugadores en el descanso en un duelo con demasiada polémica. El delantero polaco, que también se había ausentado en el Trofeo Joan Gamper ante el Como, no pudo estar por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero en los últimos días ha avanzado en su recuperación y ha completado el segundo entrenamiento consecutivo con el resto del grupo.

El delantero polaco es una pieza fundamental para Hansi Flick y apunta a jugar contra el Levante. No está claro que lo haga de inicio, pero sí parece que puede tener minutos contra el cuadro valenciano. Esta temporada, Lewandowski tendrá bastante competencia. Ferran Torres ya fue titular en Mallorca y mojó. Rashford también puede jugar en esa posición.

En cambio, Oriol Romeu, que no entra en los planes de Hansi Flick y está negociando su desvinculación del Barcelona, no saltó este viernes al césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Los otros dos ausentes en la sesión de este viernes han sido Héctor Fort y Roony Bardghji. El lateral podría salir del club antes del cierre del mercado; mientras que el extremo, fichado este verano, todavía no ha sido inscrito en la Liga. Tampoco lo están Szczesny y Gerard Martín.

Ambos futbolistas disputarán esta tarde un partido amistoso en la Ciudad Deportiva Joan Gamper frente al Atlètic Lleida, de la Segunda RFEF, con el Barça Atlètic, que cuenta con pocos efectivos por la disputa de la Intercontinental sub-20 en Brasil contra el Flamengo. Asimismo, el técnico Hansi Flick pudo contar con el resto de futbolistas del primer equipo, a excepción de los lesionados Marc-André ter Stegen y Marc Bernal.