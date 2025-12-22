Hablar español es un requisito clave para trabajar en el país menos corrupto del mundo con salarios de 65.000 euros

La situación económica en España es desastrosa y cada vez es más común plantearse emigrar. Más allá del clima o de otras circunstancias, lo que más miramos es la situación económica y, en ese sentido, Noruega no tiene rival. Cuenta con un salario medio mayor de 65.000 euros. Es decir, sin una gran experiencia puedes aspirar a cobrar más de 5.000 euros al mes. Además, cuenta con ayudas sociales espectaculares y es de los países más seguros del mundo. Además, si vives en Noruega no vas a tener que preocuparte por el destino de tus impuestos. Según todos los índices de transparencia mundiales, se trata de uno de los estados menos corruptos del mundo.

¿Cómo encontrar trabajo en Noruega si eres español?

Como ciudadano de la Unión Europea vas a tener muy fácil emigrar a Noruega. Por ejemplo, para viajar allí sólo necesitas tener un pasaporte o el Documento Nacional de Identidad (DNI) en regla.

Esto te va a facilitar la búsqueda de empleo, ya que puedes viajar hasta Noruega sin trabajo y dedicar los primeros meses a buscar un sustento económico y la casa de tus sueños.

Ten en cuenta que el desempleo en este país nórdico es muy inferior al de España, el salario medio supera los 5.000 euros al mes y podrás disfrutar de una mayor calidad de vida.

Aun así, si quieres residir en Noruega sí que hay algún trámite que deberás completar. Por ejemplo, en los tres primeros meses debes informar a las autoridades de tu presencia en el país. Puedes obtener más información sobre dicho trámite en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Si quieres buscar trabajo en Noruega sin mudarte antes, también es posible hacerlo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) coordina con Europa la web EURES, para buscar empleo entre diferentes estados de la Unión Europea.

Ahora mismo Noruega tiene activos en EURES más de 13.000 ofertas de trabajo a las que, como español, puedes acceder. Por ejemplo, esta es una oferta reciente:

Atención telefónica en inglés y español en el sector de la tecnología.

Jornada completa.

Contrato fijo.

Sin necesidad de experiencia previa. Recomendable conocimiento sobre nuevas tecnologías.

Si hablas español la mayoría de ofertas que vas a encontrar tienen estas características, ya que sobre todo requieren personas bilingües en empleos de cara al público.

Además, es muy común encontrar ofertas de trabajo temporal desde finales de marzo para que hagas de guía turístico en castellano. Esta es la mejor solución si quieres ganar mucho dinero en poco tiempo, pero volver a España pasados unos meses.

Motivos para irse a vivir a Noruega

Noruega es un país con un clima totalmente distinto al nuestro y muchas de sus costumbres pueden sorprenderte. Pese a ello, sus habitantes están considerados unos de los más acogedores del mundo y su estilo de vida acabará conquistándote:

Sistema educativo

Noruega es uno de los países con mayor inversión pública en educación. Ofrecen un sinfín de capacitaciones y tus hijos podrán ser bilingües en inglés.

En cuanto a los estudios superiores, sus universidades tienen prestigio internacional, buenos programas para sus alumnos y aportan diversas ayudas a la investigación.

Conciliación familiar

Noruega es uno de los países más avanzados en lo referido a conciliación familiar y laboral. Su jornada laboral es más reducida que en España, y da muchas ayudas para el cuidado de los hijos.

La gran mayoría de empresas cuenta con políticas de flexibilización horaria para que pases el mayor tiempo posible en tu casa.

Una naturaleza increíble

Lo más importante cuando te mudas a un país es la seguridad de tu familia, la estabilidad laboral y la economía. Aun así, Noruega es mucho más que eso.

En este país nórdico encontrarás el lugar ideal para tener una vida tranquila y rodeado de naturaleza.