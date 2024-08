En esta insólita ciudad es obligatorio caminar con escopeta, y nacer o morir está prohibido

Hay ciudades donde, por más que lo pienses, no eres capaz de entender cómo los humanos han sido capaces de asentarse. Imagina una ciudad donde nadie nazca, esté prohibido morirse, tengas la obligación de dejar tu coche abierto, tengas que caminar con escopeta o puedas morir congelado.

Si piensas en un lugar así, lo primero que habrás imaginado es que se trata de Rusia o de alguna ex república soviética. Sin embargo, esta ciudad tiene un alto nivel de vida y forma parte de Noruega.

La insólita ciudad noruega donde usar escopeta es obligatorio

Los noruegos nos han acostumbrado a tener tradiciones que los españoles no entendemos, pero vivir rodeados de osos y bajo peligro de congelación supera a nuestra imaginación.

Este lugar es el remoto archipiélago de Svalbard, en Noruega. Donde a pesar de todo viven casi 3.000 personas, tiene dos guarderías, un colegio y una universidad. Eso sí, la población de osos aventaja a la de humanos: ellos sí que superan los tres millares de individuos.

Una de las particularidades más sorprendentes de Svalbard es que los habitantes están obligados por ley a llevar un arma para protegerse de los osos polares. Por ello, si no llevas encima una escopeta fuera del área metropolitana de Longyearbyen corres el peligro de ser multado.

Esta medida es lógica si tienes en cuenta que los osos son un animal muy peligroso, y especialmente agresivo si está hambriento. Eso sí, portar un rifle no te da derecho a disparar sin justificación, según las leyes de Svalbard.

Los osos están fuertemente protegidos y si disparas te harán una investigación muy completa, para descubrir si actuaste en defensa propia o estabas haciendo cosas que no debías.

Por la misma razón, también se recomienda dejar todos los coches abiertos. De esta manera, consigues facilitar la huida en caso de que un oso ataque a algún ciudadano.

La ciudad donde nacer y morir es ilegal

En el hospital de Longyearbyen no utilizan el idioma oficial (noruego) sino que la lengua de uso es el inglés. Además, no están preparados para atender partos, por lo que para tener hijos las mujeres deben irse a alguna ciudad cercana, dentro del territorio continental. Esto ha provocado que técnicamente no haya nacimientos en Svalbard.

Por otra parte, morirse en Longyearbyen está absolutamente prohibido. De hecho, su cementerio no ha recibido nuevos cadáveres desde 1950. El objetivo es que los cuerpos en descomposición no atraigan a los osos o que, debido a la congelación, enfermedades infecciosas se transmitan.

Eso ha provocado que los enfermos terminales tengan que ser trasladados obligatoriamente a otros puntos de Noruega, donde también tienen que ser inhumados. No obstante, la ley sí que permite a la familia incinerar el cadáver y esparcirlo en ciertas zonas de la ciudad.