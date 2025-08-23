La pentaimputada Begoña ordenaba a la asistente de Moncloa hacer de ‘fotógrafa’ en actos de su cátedra

Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno que ejerce de secretaria de Begoña Gómez en sus negocios privados, acudió con la esposa del presidente del Gobierno a la Complutense el mismo día en que se creó su cátedra de Transformación Social Competitiva.

Fue el 30 de octubre de 2020, cuando Gómez se reunió con el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, y los patronos de su cátedra, la Fundación La Caixa y Reale Seguros, para firmar el convenio de creación. La propia Cristina Álvarez, por encargo de Begoña Gómez, se encargó de inmortalizar el momento haciendo fotografías.

Así lo reveló el propio Doadrio en su comparecencia en la comisión de investigación impulsada en la Asamblea de Madrid para indagar en los negocios de Gómez.

El vicerrector explicó cómo conoció a la asesora de Moncloa: «El rector debió pensar que ella [Begoña Gómez] era licenciada y, entonces, me dicen que no, que ella no tenía licenciatura ni nada. Esto me lo dicen después de firmar. Entonces, yo pido el currículo a Cristina, que ya la conozco porque fue la que nos hizo la foto al rector -aunque el rector no quería fotos-, a Begoña y a mí. Porque Begoña le pidió que hiciera la foto, y ya conocí a Cristina».

El mismo Doadrio, como ya publicó OKDIARIO, también reveló que la propia Cristina Álvarez le invitó a comer en La Moncloa, a donde acudió en dos ocasiones.

«Una, que lo pedí yo, por ver y conocer… Estuve una hora, era por la mañana y estaba Begoña sola. Y otra vez, en octubre [de 2022], vino Cristina [Álvarez] a hablar de los convenios y ella [Begoña] estaba reunida con el rector abajo, y era ya tarde… ¿Te apetece venir a comer a La Moncloa?, me dijo Cristina… Fuimos a comer, pero fue sentarnos y tomar el café en la mesa… porque era tarde y todos teníamos cosas que hacer», explicó Doadrio.

Imputada

Esta semana, el juez Juan Carlos Peinado ha citado como imputada a Begoña Gómez por el delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez para sus negocios privados. La mujer del presidente del Gobierno está citada a declarar el próximo 11 de septiembre. Un día antes, lo hará la asesora, también imputada.

El magistrado se remite a un auto de la Audiencia Provincial, del 12 de junio, que ya apoyó que se investigase a Gómez por este delito.

«Respecto de la investigada Cristina Álvarez», indicaba el tribunal, «¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».

Peinado respalda esta decisión en las declaraciones del propio ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, «que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta, añadiendo que ésta última era la persona de confianza, ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».

«O la constatación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones», apunta el magistrado, para quien existen «datos indiciarios suficientes en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración».

«Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».

«Colaboradora» de la cátedra

Este periódico ha ido revelando cómo la asesora de Moncloa estaba al servicio de Begoña Gómez en sus negocios, llegando incluso a firmar sus correos electrónicos en calidad de «colaboradora» de la cátedra.

Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más.

En el marco de la investigación sobre la contratación de esta asesora, el juez Peinado citó al ministro de Presidencia Félix Bolaños, quien negó tener responsabilidades sobre la directora de Programas de Presidencia.

Estas indagaciones se desarrollan en una pieza separada sobre las actividades de Begoña Gómez quien, cabe recordar, además de por malversación, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.