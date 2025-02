Un ex vicerrector: «Cristina Álvarez me dijo, ¿te apetece venir a comer a La Moncloa?»

Juan Carlos Doadrio, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuando se designó a Begoña Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, explicó este miércoles en su comparecencia en la Asamblea de Madrid que acudió en dos ocasiones a La Moncloa. Su relato ha resultado llamativo, pues Doadrio señaló que la propia Cristina Álvarez, la directora de Programas de Presidencia que ejerce de asistente de Gómez, le invitó a comer allí. Cabe recordar que Álvarez está imputada y tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 26 de febrero.

«¿Ha acudido usted alguna vez a La Moncloa?», le preguntó la diputada de Vox Ana Cuartero.

«Antes de la firma del convenio, no. Después, dos veces», respondió Doadrio. «Una, que lo pedí yo, por ver y conocer, porque yo soy director de patrimonio cultural. Estuve una hora, era por la mañana y estaba Begoña sola». «Y otra vez, en octubre [de 2022], vino Cristina [Álvarez] a hablar de los convenios y ella [Begoña] estaba reunida con el rector abajo, y era ya tarde… ¿Te apetece venir a comer a La Moncloa?, me dijo Cristina… Fuimos a comer a La Moncloa, pero vamos, fue sentarnos y tomar el café en la mesa y todo porque era tarde y todos teníamos cosas que hacer. O sea que sí, después del convenio, dos veces», explicó Doadrio.

El ex vicerrector añadió que, en las dos ocasiones en que acudió a La Moncloa, estuvo con Begoña Gómez, pero nunca vio a Sánchez.

Doadrio afirmó que la tramitación de la cátedra «administrativamente fue regular» pero «completamente anormal».

El ex vicerrector cuestionó que la comisión mixta de la cátedra propusiera a la mujer de Pedro Sánchez como directora en su sesión del 30 de octubre de 2020, pero el nombramiento formal y firmado por el rector no se hubiese producido hasta el 1 de diciembre. Algo que, ha insistido, es «anormal». Aún más, ese nombramiento de Begoña Gómez no fue acompañado por la designación de un codirector, como era obligatorio, hasta varios meses después. En concreto, hasta febrero.

«No sabía que desde diciembre hasta febrero estaba ella [Begoña] sola», señaló Doadrio, que afirmó que los nombramientos «siempre son conjuntos».

Doadrio explicó que tuvo conocimiento de la creación de la cátedra entre «finales de septiembre y principios de octubre de 2020» cuando el rector le envió «varios whatsapps» para pedirle una reunión. «Un día me llamó por teléfono y me dijo textualmente: ‘Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿tienes algún inconveniente?’ Le dije que si los documentos estaban bien no tenía inconveniente», explicó.

Doadrio negó haberse sentido «presionado» ni «amenazado» por el rector Joaquín Goyache para impulsar esta cátedra pero sí «obligado» al ser su jefe. Afirmó haberse sentido sorprendido de que todo «fuera tan rápido» pero lo entendió tras conocer que en julio había estado Goyache en Moncloa y que había habido «correos». «Al principio la verdad es que me sorprendió mucho, pensé que tenía un ejército detrás haciéndolo», planteó.

Preguntado por cuándo conoció a Gómez, explicó que «el mismo día de la firma» y que antes de la fecha de creación de la cátedra desconocía quién era la esposa del presidente hasta que se lo «puntualiza» el rector Goyache.

Doadrio afirmó que con Gómez trató de temas laborales «una sola vez» y que la práctica totalidad de comunicaciones eran a través de Cristina Álvarez. «A mí todos los convenios estos últimos, todas las adendas me venían por ella, los convenios estos últimos de Google Telefónica me venían por ella, incluso uno de los teléfonos me lo mandó por WhatsApp».