Ábalos sospecha que fue «el fiscal general quien avisó a Sánchez» que la UCO estaba investigando a Koldo

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos confirma que Pedro Sánchez le reveló personalmente en La Moncloa, el 28 de septiembre de 2023, que la UCO estaba investigando a su ex asesor Koldo García; según Ábalos, el presidente debió recibir esta información confidencial a través de la Fiscalía General del Estado, dirigida por el imputado Álvaro García Ortiz.

La revelación cobra especial relevancia porque demuestra que el presidente del Gobierno tenía conocimiento de la investigación policial sobre el caso Koldo cinco meses antes de que se hiciera público al desencadenarse las detenciones del asesor ministerial, Víctor de Aldama y otros implicados.

Durante el encuentro de tres horas mantenido en Madrid, Ábalos comenta detalles inéditos de aquella tarde en el Palacio de La Moncloa. «Llamó la secretaria y me dijo que el presidente quería verme, me mandaron un coche a mi entonces casa en Rivas», relata el ex ministro, quien precisó que el encuentro se desarrolló tanto en el despacho de Sánchez en la vivienda presidencial del complejo como paseando por los jardines de La Moncloa.

En esos meses, Ábalos ya había sido incluido de nuevo en la lista del PSOE de Valencia para ser diputado. El encuentro era para «reconstruir» puentes. En un momento dado estalló la bomba de boca de Sánchez: Koldo García estaba siendo investigado por «la UCO». Según el testimonio de Ábalos, Sánchez le expresó que «lamentablemente, todo lo que me había pasado había sido por Koldo».

Ábalos cree absolutamente que el presidente debió haber recibido esta información a través de la Fiscalía General del Estado, ya que, según establece el Estatuto Fiscal, cuando se investiga a un aforado –al ser un asunto de especial relevancia– se debe informar al máximo dirigente del Ministerio Público. «Se supone que tiene que ser por la Fiscalía. Si tienes que investigar a un aforado, tienes que dar cuenta al fiscal general. Estás obligado», afirma Ábalos en la conversación.

El encuentro respondía, según Ábalos, a una «típica reunión de recomposición» tras los meses de distanciamiento posterior a su salida del Ejecutivo. Posteriormente, siguieron mensajeándose hasta enero de 2024 cuando Sánchez le escribió esto: «Pensé que éramos amigos». Sánchez le reprochó que sus afines en el PSOE valenciano apoyaran a Alejandro Soler, contrario a Diana Morant en las primarias regionales.

Durante la extensa charla con Sánchez, que calificó como «psicológicamente muy dura», el ex ministro ha descrito cómo el jefe del Ejecutivo cometió «una imprudencia» recibirle conociendo la existencia de la investigación. «Si sabes que están investigando, es porque tiene la convicción de que yo no he hecho nada», considera Ábalos sobre la maniobra presidencial.

En todo caso, el ex ministro critica duramente lo que considera una «negligencia absoluta» por parte del Ministerio del Interior en la gestión de la información sobre la investigación. «Es que son unos ineptos», sentenció, refiriéndose a la falta de «una política de contención de riesgos» ante una situación tan delicada.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción habían iniciado las pesquisas, tras una denuncia del PP en marzo de 2022, sobre la trama Koldo relacionada con contratos de mascarillas durante la pandemia. Se trata de una denuncia que Ábalos atribuye a un ex cargo de la UCO que ahora trabaja para la Sanidad madrileña que gestiona el PP.

Según el relato de Ábalos, la investigación se centraba inicialmente en meros aspectos societarios y no fue hasta septiembre de 2023 cuando el fiscal presentó la querella, coincidiendo precisamente con el período en que Feijóo no logra ser presidente.

Cabe recordar que García Ortiz fue procesado en junio de 2025 por un delito de revelación de secretos por parte del Tribunal Supremo, convirtiéndose en el primer fiscal general en activo imputado formalmente por la Justicia. El magistrado instructor determinó que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», según recoge el auto de procesamiento.