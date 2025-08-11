De una fractura de tobillo a un coma inducido: la angustia de una familia tras el accidente de Pedro

Carmen está desesperada. No entiende cómo su padre puede estar en coma inducido por una simple fractura de tobillo. «Ha pasado 36 días en la UCI», ha explicado este lunes con angustia.

La historia de su Pedro es la de un hombre sano y activo. Salió a hacer una ruta de senderismo sencilla que terminó convirtiéndose en una pesadilla para toda la familia después de que sufriera una fractura de tobillo. Lo que parecía un accidente sin importancia se ha convertido en una situación dramática.

«Mi padre ahora mismo se encuentra en estado vegetativo con daños cerebrales. Jamás imaginamos que algo así podría pasar», ha explicado Carmen.

La tragedia comenzó cuando, ya en la ambulancia, Pedro sufrió una parada cardiorrespiratoria tras administrarle un sedante. «Antes de eso estaba completamente consciente», ha destacado Carmen durante su entrevista en el espacio de Antena 3 YAS Verano, presentado por Pepa Romero.

«Cuando lo subieron para meterlo en la ambulancia, ya estaba aturdido», ha explicado Carmen.

Tras sufrir la fractura de tobillo, 36 días después, la familia aguarda con esperanza, pero también con miedo, la evolución de Pedro, mientras exigen respuestas sobre lo sucedido.