Mano de santo contra la resaca: del boniato al huevo, los 10 alimentos que te ‘resucitan’ en minutos

La resaca es uno de esos malestares que no podemos evitar tras una noche en la que el alcohol se nos va un poco de las manos. Y es que al día siguiente, el cuerpo pasa factura con dolor de cabeza, náuseas, sed y como no, cansancio extremo. Se trata de un estado que tiene nombre, veisalgia, y un responsable claro llamado acetaldehído, y que es una sustancia tóxica que se genera cuando el cuerpo intenta deshacerse del alcohol.

El organismo reacciona como puede ante esa sobrecarga. Se deshidrata, pierde electrolitos, sufre inflamación y ve alterados procesos básicos como la regulación de glucosa o la función hepática. Y aunque la recomendación profesional siempre es la misma, la única forma de evitar la resaca es no beber, lo cierto es que muchas personas buscan soluciones prácticas para pasar el día sin arrastrar el malestar durante horas. Pero no existe una cura inmediata, aunque lo que sí tenemos, son alimentos capaces de aliviar los síntomas, acelerar la recuperación y ofrecer al cuerpo justo lo que necesita para volver a arrancar. Estos diez que a continuación te enumreamos, son de los más eficaces según la evidencia disponible. Además, muchos de ellos forman parte de la dieta habitual, por lo que no hace falta recurrir a productos extraños ni a preparados milagro. A veces, el propio cuerpo agradece gestos sencillos como hidratarse, comer alimentos fáciles de digerir y reponer minerales. Cuando esas tres bases se cumplen, el malestar empieza a remitir casi sin darnos cuenta y el día se hace mucho más llevadero.

Huevo

El huevo funciona especialmente bien porque aporta cisteína, un aminoácido clave para regenerar el glutatión, la sustancia que el hígado necesita para descomponer los compuestos tóxicos del alcohol. Si esas reservas están bajas, la resaca se agrava. Además, el huevo sacia durante horas y evita los picos de hambre que aparecen en los días de resaca.

Melón

El melón destaca como alimento para la resaca porque hidrata de forma rápida y ayuda al hígado a procesar los restos de alcohol. Estudios comparativos lo sitúan como una de las frutas más beneficiosas para el metabolismo del etanol. Su contenido en agua también calma la sed y reduce la fatiga.

Avena

La avena libera glucosa de forma estable, sin subidas ni bajones bruscos. Para un cuerpo debilitado por el alcohol es una ventaja enorme: aporta energía constante y es fácil de digerir, algo crucial cuando hay náuseas. Además, combina bien con fruta para reforzar la hidratación.

Boniato

El boniato destaca por su elevado contenido en vitamina A, esencial para combatir los procesos inflamatorios que se activan tras beber. También aporta magnesio y potasio, dos minerales que ayudan a recuperar el equilibrio perdido. Es un alimento suave, nutritivo y especialmente útil para comer durante el día siguiente.

Agua

Aunque no sea un alimento, sin agua no hay recuperación posible. El alcohol inhibe la vasopresina, la hormona que regula la retención de líquidos, y provoca una pérdida de agua muy rápida. Rehidratarse compensa gran parte de los síntomas especialmente dolor de cabeza, mareos y agotamiento.

Tomate

El tomate contiene naringenina, un compuesto que ayuda a neutralizar radicales libres y a reducir la inflamación. También favorece que el hígado procese el alcohol con más eficiencia. Tomarlo en forma de tomate fresco, zumo o gazpacho es una opción muy útil para sobrellevar una mañana difícil.

Sopa de pollo con fideos

El caldo aporta agua y electrolitos; los fideos, carbohidratos fáciles de digerir. La mezcla hidrata, reconforta y repone sales minerales. Además, varias investigaciones confirman que estos nutrientes, en formato de sopa, se absorben especialmente bien. Es uno de los platos que mejor funcionan cuando hay mal cuerpo.

Plátano

La pérdida de líquidos provoca también pérdida de potasio. El plátano lo repone en cuestión de minutos y ayuda a reducir la sensación de debilidad muscular. Es fácil de digerir y muy útil cuando no apetece comer en exceso.

Salmón

El salmón y otros pescados azules contienen omega-3, un tipo de grasa antiinflamatoria que ayuda a disminuir los compuestos inflamatorios que genera el alcohol. También reduce la presión arterial y estabiliza triglicéridos. Es una opción muy completa para comer durante la recuperación.

Aguacate

El aguacate aporta potasio, incluso más que el plátano, grasas buenas y compuestos que protegen el hígado. Es saciante, suave y perfecto para incluirlo en tostadas o ensaladas cuando el cuerpo necesita nutrientes de calidad sin esfuerzos digestivos.

Al final, la resaca no tiene un remedio mágico, pero sí puede hacerse mucho más llevadera si el cuerpo recibe lo que realmente necesita que es: hidratación, minerales y alimentos que no supongan un esfuerzo extra para el hígado. La mayoría de estos productos son fáciles de tener en casa y funcionan mejor de lo que parece cuando el malestar aprieta. No eliminan la resaca de un plumazo, pero ayudan a que el día avance con más claridad y menos síntomas. Y, como siempre recuerdan los expertos, la única manera infalible de evitarla sigue siendo la misma: beber menos o, directamente, no beber.