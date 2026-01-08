Ni Venezuela ni Colombia: éste es el país de Latinoamérica que tiene el ejército más poderoso y avanzado

América Latina, un continente donde la mayor parte de los ejércitos tienen un papel defensivo, Brasil se ha consolidado como la fuerza militar más numerosa y poderosa de la región. Con una estrategia que combina desarrollo industrial propio e inversión, este país ha apostado por la modernización de su ejército a través de la autosuficiencia.

Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas. Además, su presupuesto de defensa alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Este respaldo financiero permite mantener operativa una fuerza terrestre con más de 2.200 vehículos blindados, una armada moderna y una fuerza aérea en constante renovación.

Brasil tiene el ejército más poderoso y avanzado de América Latina

Uno de los factores más distintivos del poder militar brasileño es su apuesta por la tecnología propia. Desde hace décadas, el país desarrolla y produce localmente aviones de transporte táctico, cazas Gripen E/F, helicópteros KC-390, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles. La investigación y el desarrollo reciben un 7,4% del presupuesto de defensa.

Su proyecto más ambicioso es la construcción del primer submarino nuclear de América Latina, el Álvaro Alberto, que busca garantizar presencia estratégica en el Atlántico Sur y proteger recursos marítimos esenciales. En el aire, Brasil opera con cazas de última generación y sistemas de defensa aérea que le permiten mantener superioridad tecnológica frente a otros países de la región. La fuerza aérea tiene un programa de entrenamiento avanzado, simuladores de última generación y protocolos integrados con la armada y el ejército terrestre.

El despliegue territorial de las fuerzas brasileñas también está cuidadosamente planificado. La Amazonía, con sus enormes extensiones y condiciones climáticas complejas, recibe especial atención, al igual que las fronteras terrestres con países vecinos y las rutas marítimas estratégicas

El impacto de este ascenso se refleja en rankings internacionales. Según el Global Firepower 2024, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. En conclusión, Brasil se ha consolidado como la principal potencia militar de América Latina. Su estrategia no busca confrontar, sino disuadir y proyectar influencia de manera inteligente.

Los ejércitos más poderosos del mundo

El ranking de Global Firepower utiliza más de 60 factores individuales para determinar la puntuación de PowerIndex («PwrIndx») de cada nación, abarcando categorías que van desde la cantidad de unidades militares y la situación financiera hasta la capacidad logística y la geografía.

En la cima de este listado se encuentra Estados Unidos, cuya ventaja se basa en la combinación de tecnología de punta, fuerza aérea avanzada, marina poderosa y una logística capaz de operar en cualquier parte del mundo. Le siguen Rusia y China, con ejércitos numerosos y armamento nuclear, así como una industria de defensa altamente desarrollada. India ocupa la cuarta posición, destacando por su gran ejército terrestre y capacidad de producción de armamento propio.

En la región de Asia-Pacífico, Corea del Sur se sitúa en el quinto lugar, gracias a su preparación tecnológica y la constante modernización de sus fuerzas armadas. Le siguen Reino Unido y Francia, potencias históricas con ejércitos profesionalizados y sistemas de defensa avanzados, capaces de operar en escenarios internacionales con gran eficacia. Japón, a pesar de sus restricciones constitucionales, mantiene una fuerza altamente tecnológica, mientras que Turquía e Italia completan el top 10.

En América Latina, el país mejor posicionado es Brasil, que ocupa el puesto 11 del ranking global. Este lugar refleja su combinación de un ejército numeroso, fuerzas armadas modernas y la producción de tecnología militar propia, incluyendo cazas de última generación y el primer submarino nuclear de la región.

Otros países latinoamericanos, como México y Argentina, aparecen más abajo en la lista, reflejando limitaciones presupuestarias y dependencia de equipamiento extranjero. Mientras, España ocupa el puesto 17 a nivel mundial; «tiene cerca de 133,000 soldados activos, siendo la séptima potencia militar de la OTAN. Es de los pocos países que cuentan con al menos un portaaviones. Tiene 317 tanques y más de 17,600 vehículos blindados. Posee además 461 aeronaves y destina a sus fuerzas un presupuesto de 23 mil millones de dólares», recoge Wired.

«Con carácter general, el volumen del mercado europeo de defensa se estimó en 9.550 millones de euros en 2024, y se espera que alcance los 12.800 millones de euros en 2029. El compromiso de los Estados miembros de la OTAN de incrementar su gasto en Defensa, agravado por el conflicto Rusia-Ucrania ha llevado consigo un aumento en el gasto en armamento y material, y un incremento en el I+D de este sector. Por sectores, el segmento naval mostrará un crecimiento notable durante el período analizado (2024-2029). La industria de la defensa naval es un activo estratégico para Europa, y la rapidez, funcionalidad y competitividad de los astilleros europeos hacen que suma un papel preponderante en la exportación de buques de guerra. La Comisión Europea ha manifestado estar dispuesta a acelerar varios proyectos navales, apoyando 61 proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de defensa», recoge el Ministerio de Defensa.