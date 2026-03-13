El mítico refresco que bebíamos sin parar en los años 80: poca gente sabe que aún se vende en España

Hay meriendas de los 80 que han pasado a mejor vida. Por ejemplo, hoy nadie daría a sus hijos pan con vino. Sin embargo, hay otras bebidas y alimentos que fueron famosas hace más de 40 años y que siguen entre nosotros.

Un ejemplo muy claro fue la bebida TANG. Hubo un tiempo donde los niños veían este refresco en polvo como una fiesta. Y es que ese sabor dulce y anaranjado era inconfundible.

Además, sus anuncios han marcado a una generación por las canciones: «Cuando tengas un mal rollo y lo pases fatal con TANG te lo montas con solo imaginar, disfruta un TANG, atrévete a cambiar». Eso sí, hay una cosa que seguro que no sabías. Todavía es posible comprarlo.

El refresco en polvo que triunfó en España en los 80 y 90 y que todavía se comercializa

TANG fue uno de los refrescos más populares de finales del siglo XX. A diferencia de otras bebidas, no se vendía listo para beber, sino en sobres de polvo que había que mezclar con agua para preparar la bebida en casa.

Su sabor más conocido era el de naranja, aunque con el tiempo aparecieron otros como limón, piña o frutas tropicales. El proceso era sencillo: se vertía el contenido del sobre en una jarra de agua fría, se removía bien y en pocos segundos estaba listo para beber.

Este formato resultaba muy práctico para muchas familias. Era fácil de almacenar, duraba mucho tiempo y permitía preparar grandes cantidades de refresco gastando poco dinero.

Por eso se convirtió en un habitual de las meriendas infantiles, cumpleaños y reuniones familiares durante los años 80 y 90. Además, su sabor dulce y muy intenso lo hacía especialmente popular entre los más pequeños.

Lo que poca gente sabe es que, con una fórmula algo distinta, la marca todavía existe y es posible comprar sus sobres en línea. Quizás no sea tan famosa, pero si quieres una merienda nostálgica, puedes darle una oportunidad.

El refresco ochentero que no sabías que nació en la NASA

Aunque muchos lo asocian directamente con España, TANG nació en Estados Unidos en 1957. Fue desarrollado por la empresa alimentaria General Foods, que años más tarde pasaría a formar parte del grupo Kraft Foods.

Pero la popularidad le llegó en la década de los 60 cuando empezó a arrasar entre los astronautas. La NASA utilizó TANG durante algunos de sus vuelos para mejorar el sabor del agua que bebían los astronautas.

Este detalle se convirtió en una poderosa herramienta de marketing y ayudó a que el refresco se hiciera famoso en todo el mundo.

Otra comida famosa en los 80, pero que seguro que has olvidado

TANG no es el único producto ochentero que te encantaba hace 40 años, pero que ahora has olvidado. Donde más se esforzó la publicidad fue en el dulce y en la bollería. ¿Te acuerdas de los tigretones?

Entendieron a la perfección que el objetivo de la bollería industrial debía ser calar entre el público infantil, que era quien lo compraba en los quioscos. Ellos consiguieron marcar la diferencia con su mascota: el tigre que aparecía en todas las publicidades.

Después de la mascota y del uso de colores muy vivos, también dieron un paso más con pequeños juegos en el envoltorio o cromos coleccionables, que aumentaban todavía más el atractivo.