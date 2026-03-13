La horchata cambia para siempre y el BOE lo confirma: la novedad que ya es oficial en España

El BOE ha introducido un cambio que puede cambiar por completo la forma en la que se elabora la horchata de chufa. El nuevo real decreto modifica la reglamentación en vigor desde 1988 para adaptarla a la demanda de productos con menos azúcar, de manera que los productores podrán elaborar esta bebida sin azúcares añadidos o con contenido reducido, siempre que se respeten ciertos parámetros técnicos.

Ahora bien, la normativa establece que no se podrán utilizar edulcorantes ni colorantes. El propio texto del BOE reconoce que han pasado más de 35 años desde la aprobación de la norma original en relación a la horchata de chufa. Desde entonces, han evolucionado los gustos y preferencias de los consumidores y ha aumentado la demanda de productos con menos azúcar.

El cambio en la horchata confirmado por el BOE

Desde la antigüedad, la chufa fue muy apreciada. En Egipto, conocida como «nut», se encontraba incluso en sarcófagos y tumbas. Con los árabes llegó a la Península Ibérica en el siglo VIII, asentándose en La Huerta Norte de Valencia gracias a su clima y propiedades medicinales. En Europa, el médico Arnau de Vilanova la recomendaba en 1307, y el rey Carlos I la consumía para mejorar la digestión. La primera mención a la horchata se encuentra en 1762, marcando el inicio de su tradición como bebida.

El cambio normativo implica el final de una restricción histórica. Los productores podrán poner a la venta versiones sin azúcar añadido, siempre que respeten los parámetros técnicos establecidos, y mantener la protección comercial de la denominación «Horchata de Chufa». Sin embargo, el decreto mantiene la prohibición del uso de edulcorantes y colorantes; por lo tanto, se podrá eliminar el azúcar, pero no sustituirlo por aditivos artificiales.

Según publica el BOE, la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Horchata de Chufa, aprobada por el Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre, establece, entre otros aspectos, un contenido mínimo de azúcares para las distintas categorías de productos. «Con el fin de preservar la calidad de las distintas clases de horchata con contenidos modificados de azúcar, y atendiendo a la preocupación del sector horchatero, conviene impedir el uso de edulcorantes y colorantes, diferenciando así las horchatas reguladas por esta norma de otras bebidas refrescantes a base de chufa. Por consiguiente, se debe modificar la normativa para permitir la elaboración de horchata con un contenido distinto de azúcares, posibilitando al sector productor crear productos que satisfagan las demandas del mercado, garantizando al mismo tiempo que sus características intrínsecas y su calidad no se vean alteradas mediante el uso injustificado de dichos aditivos».

Por otro lado, el artículo 3.9 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Horchata de Chufa, aprobada por el Real Decreto 1338/1988, de 28 de octubre, determina que «en el caso de las horchatas con un contenido reducido de azúcares se tomarán como referencia para aplicar la reducción mínima del 30 % regulada en dicho reglamento, los contenidos mínimos de azúcar regulados para cada tipo de horchata».

