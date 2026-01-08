Soy técnico en redes y éste es el motivo por el que el WiFi de tu casa va lento: aléjalo de estos aparatos

Puede que no lo sepas, pero es muy importante: dependiendo de dónde ubiques el router en tu casa, la señal de internet será mejor o peor. Este aparato se ha convertido en un básico de todo hogar que quiera estar actualizado en pleno 2026 y por ello es recomendable alejarlo de otros electrodomésticos para evitar interferencias que pueden provocar que el WiFi funcione más lento. Consulta en este artículo los mejores consejos para que el router de tu casa te proporcione la mejor señal de internet.

El router se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes en los millones de hogares que hay en el mundo. Este aparato distribuye internet a todos los aparatos que forman parte de un hogar. No solo a los teléfonos u ordenadores; esta línea a día de hoy también llega a televisores, dispositivos Bluetooth, equipos de música u otros electrodomésticos como neveras o incluso lavadoras que puedan estar dentro de lo que se denomina hogar inteligente.

Por ello, también hay un método en el noble arte de colocar el router dentro de casa. Para tener la mejor línea posible en el hogar, lo más recomendable es ubicar este aparato en un sitio que haga que su señal sea impoluta. Por ejemplo, no es recomendable situarlo en la cocina, donde puede haber interferencias entre los electrodomésticos, o al lado del televisor, algo que es muy habitual, pero nada recomendable, según apuntan algunos expertos en la materia. Así que todo sea por tener la mejor señal de internet dentro de casa.

Consejos para ubicar el router en casa

Lo más recomendable es ubicar el router siempre dentro de casa y en un lugar elevado para que esté lo suficientemente alejado de otros dispositivos y no pueda haber interferencias y sobrecalentamientos. También sería bueno colocarlo dentro del salón, lugar que suele ser el punto más céntrico del domicilio y en el que pasas un mayor número de horas. Así que, en boca de los expertos, está claro: el router en esta zona de la casa, en una posición elevada y alejada del resto de dispositivos.

Ya lo hemos mencionado; los expertos recomiendan que haya una distancia de alrededor de 2 metros entre el router y el televisor. Acompañar estos dos aparatos es algo que suelen hacer muchas personas para poder conectar ambos dispositivos por cable u por otros motivos, pero esto se desaconseja totalmente. Principalmente, porque el televisor se puede sobrecalentar y esto puede tener consecuencias negativas en el router. Tampoco pueden hacer bien las interferencias de la señal WiFi.

Otro hecho a evitar es colocar el router en la cocina, ya que esto puede repercutir de forma negativa en la calidad de la señal que llegue a los dispositivos. Todo se debe a que el router suele emitir señales en la misma banda de 2.4 GHz que otros electrodomésticos, como puede ser el microondas. Tampoco es recomendable situar el router cerca de la nevera, ya que el metal no es un amigo de la señal en forma de ondas que emite este dispositivo. Así que es mejor no improvisar: el router siempre lejos de la cocina.

Parece raro, pero los expertos también dejan claro que no se debe colocar el router cerca de un espejo. ¿El motivo? La capa de vidrio y metálica de la que están compuestos los espejos actúa como material conductor y puede reflectar y desviar las señales que emite el WiFi. Lógicamente, no vas a dejar de tener internet, pero la calidad de la señal sí que se podrá ver mermada.