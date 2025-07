Me voy de vacaciones, ¿hay que apagar el router de casa o dejarlo encendido?

Empiezan las vacaciones y, entre maletas, billetes y preparativos, surge una pregunta que divide opiniones, ¿hay que apagar el router cuando te vas unos días? La respuesta rápida es que depende, y voy a explicarte por qué. Dejar encendido el router de casa es lo más habitual. Nos hemos acostumbrado a que funcione 24/7 y muchas veces olvidamos que también es un dispositivo electrónico más, que consume energía y que puede ser vulnerable si lo dejamos funcionando durante semanas sin supervisión. Apagar el router, además de ahorrar algo de electricidad, puede reducir los riesgos de ciberataques.

Ventajas de apagar el router cuando estás fuera

Si tu ausencia va a ser larga, por ejemplo una o dos semanas, y no tienes dispositivos que necesiten conexión permanente, como cámaras de vigilancia, enchufes inteligentes o algún servidor casero, apagar el router puede ser una buena decisión.

Para empezar, te ahorras un consumo que, aunque sea pequeño, sigue siendo constante. Un router estándar puede consumir entre 7 y 15 W por hora. Multiplicado por días y semanas, no es un gran gasto, pero sí un gesto de ahorro y sostenibilidad.

También está el factor de la seguridad. Un router encendido es una puerta abierta a tu red doméstica. Aunque tengas contraseñas resistentes, las actualizaciones de seguridad no se aplican solas y un dispositivo sin supervisión puede convertirse en blanco fácil para intrusiones, sobre todo si el firmware no está al día. Pero bueno, también has de pensar que tu casa no es la sede del CNI ni un banco, es decir, no es un objetivo prioritario.

Cuándo no deberías apagar el router

Ahora bien, no siempre es buena idea desconectarlo. Si usas cámaras de seguridad que transmiten en tiempo real a tu móvil, o si tienes configurado algún sistema de domótica (luces, persianas, sensores, alarmas…), dejar el router encendido es fundamental para que todo siga funcionando correctamente.

También hay quienes comparten almacenamiento en la nube desde su propio NAS casero, o usan apps para simular presencia encendiendo luces desde el móvil. En esos casos, cortar la conexión sería como desconectar el corazón de todo el sistema.

Por ejemplo, yo no lo apago porque durante mis ausencias sigo vigilando la casa aunque me encuentre en el extranjero y, poco antes de mi regreso, le mando la orden al robot de limpieza para que se ponga en marcha. Así me encuentro la casa limpia cuando abro la puerta.

Un término medio: programar o reiniciar

Otra opción intermedia es usar un enchufe inteligente que permita apagar y encender el router a distancia. De este modo, puedes controlar el consumo y la seguridad sin estar físicamente presente. Incluso algunos routers modernos permiten programar su funcionamiento en franjas horarias.

También puedes optar por dejarlo encendido, pero reiniciarlo antes de salir. A veces, un simple reinicio es suficiente para aplicar actualizaciones de seguridad pendientes y liberar la memoria del dispositivo, evitando fallos prolongados.

¿Y si hay tormentas eléctricas?

Este punto es importante, si te vas muchos días y en tu zona son frecuentes las tormentas de verano, conviene desenchufar el router por completo, no solo apagarlo. Las subidas de tensión pueden dañar los componentes y, en casos extremos, incluso quemarlo. Si no tienes un sistema de protección eléctrica, lo más prudente es desconectarlo del todo.

Consejo final: decide según tu caso

No hay una única respuesta válida. Si tu casa depende de una red conectada para funcionar mientras estás fuera, lo mejor es dejar el router encendido y asegurarte de que está bien protegido. Pero si no necesitas conexión remota y te vas por varios días, apagar el router es una forma sencilla de ahorrar energía, evitar sobrecalentamientos y reducir riesgos de seguridad.

La tecnología nos da comodidad, pero también requiere atención. Y las vacaciones son un buen momento para revisar estos pequeños detalles que muchas veces damos por hecho. Decidas lo que decidas, asegúrate de dejar todo listo para que tu descanso no se convierta en un quebradero de cabeza digital.