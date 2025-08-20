Así despidieron a Sánchez los vecinos de Jarilla (Cáceres): «¡Vete a hablar con el pueblo!»

Con abucheos y gritos contra Pedro Sánchez. Así concluyó la visita del jefe del Ejecutivo a varios de los municipios afectados por la oleada de incendios. En Jarilla (Cáceres), un grupo de personas se aceró a despedirle al pie del helicóptero Super Puma para reprocharle que no haya acudido a hablar con ninguno de los vecinos. «¡Vete a hablar con la gente del pueblo a ver qué siente!», le gritaron.

Sin inmutarse, el jefe del Ejecutivo abandonó una de las zonas más azotadas por el fuego que, en lo que va de mes de agosto, ya ha calcinado más de 150.000 hectáreas. Hasta el momento hay más de 40 incendios activos que ha provocado, además, cuatro víctimas mortales.

Durante su visita a este lugar Extremadura, en compañía del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el inquilino de la Moncloa evitó cualquier tipo de contacto con los vecinos del municipio cacereño de Jarilla. Estos, al terminar su visita, la emprendieron a gritos en su contra.

«Haber venido el 10, el 11 o el 12» de agosto, expresaron con enfado varios de los vecinos que se aproximaron a la explanada donde esperaba todo el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno. Con ello, le reprocharon que se haya refugiado durante toda la semana pasada en la residencia oficial de la Presidencia en La Mareta, en Lanzarote (Canarias), mientras los incendios han obligado a desalojar a miles de vecinos en territorios de Extremadura, Castilla y León o Galicia, entre otros.

«Vete a hablar con el pueblo», fue uno de los reproches más sonados. Sánchez, que fingoó no escucharlo, prosiguió con su paseíllo hasta la nave con una amplia sonrisa en su rostro, pasando de largo del grupo de indignados.

Declaración de «zona catastrófica»

Durante su visita este martes a Jarilla, el presidente del Gobierno anunció que el Ejecutivo tiene previsto declarar como zona de emergencia, antiguamente conocida como zona catastrófica, los territorios más afectados por los recientes incendios que han devastado amplias áreas de España.

La medida será formalizada en el Consejo de Ministros del próximo martes y busca activar recursos extraordinarios para la recuperación de los daños materiales, la protección de la población y la reconstrucción de infraestructuras afectadas.

El incendio de este municipio de Extremadura sigue, por su parte, arrasando con todo a su paso. Según informaron las autoridades, son ya 11.000 las hectáreas de terreno que han quedado calcinadas. El fuego obligó a desalojar casas cercanas en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.