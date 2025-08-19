El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «escatimar e improvisar siempre» en la gestión de los incendios forestales, cuando —según remarcó— su obligación debería ser «prestar socorro con rapidez y eficacia».

En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo denunció que los presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas, junto con él mismo, llevan cinco días reclamando un refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero «la mayoría de lo solicitado aún no ha llegado». El dirigente popular criticó además que el Ejecutivo lleva cinco años sin poner en marcha un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil, mientras los fondos destinados a la prevención siguen sin ejecutarse.

Las críticas de Feijóo se suman a las de varios presidentes autonómicos. El jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó que parte de los medios del Ejército que solicitó al Gobierno central hace tres días estén llegando con cuentagotas. Asegura que faltan todavía por desplegar 25 bulldozer con maquinista, 19 helicópteros ligeros de transporte de personal —de los cuales solo ha recibido uno— y 8 helicópteros pesados bombarderos, de los que únicamente han llegado dos.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, denunció también carencias importantes en el envío de recursos. Según detalló, de las peticiones cursadas sólo han recibido 200 militares de alto rango para colaborar con la Guardia Civil, pero siguen pendientes 17 de las 20 excavadoras solicitadas, ninguna de las 30 motobombas pedidas y parte del personal sanitario requerido para el dispositivo: únicamente tres enfermeras, frente a las necesidades planteadas. Tampoco han llegado un Brif ni los aviones de coordinación que se habían reclamado. «Necesitamos que todo lo que falta llegue lo antes posible», reclamó el presidente gallego.

El Gobierno llega tarde y mal

El coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de «no estar a la altura» en la gestión de los incendios forestales y de haber reaccionado «tarde y mal» ante una situación que, según ha subrayado, constituye «la peor temporada de incendios en décadas».

«Las víctimas tienen que ser siempre el prioritario apoyo. Esas familias cuentan con nuestro respeto, con nuestra cercanía y con nuestro apoyo desde el Partido Popular en España», ha manifestado ante los medios en Cádiz Antonio Sanz, quien ha añadido que «lo primero han sido siempre las personas, siempre tiene que ser la seguridad de las personas lo prioritario».

El dirigente popular ha reprochado al Ejecutivo que, pese a la activación del nivel dos de emergencias en varias comunidades, «no han llegado ni están llegando los medios reclamados por los presidentes autonómicos y responsables de Interior».