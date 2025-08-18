Listado y mapa de los incendios activos en España hoy, lunes 18 de agosto

España afronta una de las peores oleadas de incendios de los últimos años, con más de medio centenar de focos activos repartidos por Galicia, León, Extremadura y Asturias. Municipios como Jarilla (Cáceres), Chandreja de Quejia (Orense) o Molezuelas (Castilla y León) siguen bajo la amenaza del fuego, que ya ha arrasado decenas de miles de hectáreas y obligado a miles de vecinos a ser evacuados.

Los equipos de extinción trabajan sin descanso, con medios aéreos y terrestres movilizados desde varias Comunidades Autónomas, mientras la situación permanece complicada por las altas temperaturas y los fuertes vientos que dificultan controlar las llamas. Las autoridades mantienen la alerta en numerosos municipios y han declarado situaciones de emergencia en zonas como Orense y Cáceres para agilizar la coordinación de recursos.

Incendios en Galicia

Estos son todos los focos donde hay incendios en Galicia:

Agolada-O Sexo (Pontevedra).

Chandreja de Quejia.

Vilariño.

Maceda.

Oínbra-A Granxa.

A Mezquita–A Esculqueira.

Villardevós–Vilar de Cervos.

Villardevós–Moialde.

Villardevós–Fumaces.

Trepa.

Larouco–Seadur.

Ginzo de Limia–Gudín.

Carballeda de Ávila–Vilar de Condes.

Beade–As Regadas.

Cervantes–Vilarello.

Saviñao–Chave.

Incendios en Castilla y León

Yeres–Llamas de la Cabrera (León): nivel 2 de gravedad, con una víctima fallecida en accidente de extinción.

Barniedo de la Reina (León): también foco activo con evacuaciones.

Canalejas (León) ya ha atravesado a Palencia, afectando San Pedro de Cansoles y provocando evacuaciones en Guardo, Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos.

Otros incendios activos en León incluyen Orallo y otros en nivel 1 de gravedad.

Porto.

Castromil.

Molezuelas de la Carballeda (foco más extenso en Castilla y León y el más grande en la historia reciente de España).

Incendios en Extremadura

El incendio de Jarilla permanece completamente fuera de control, con más de 11.000 hectáreas quemadas. Este fuego ha obligado a evacuar o confinar a varios municipios:

Jarilla (epicentro).

Gargantilla.

Rebollar.

Hervás.

Casas del Monte.

Segura de Toro.

Valle del Jerte.

Navaconcejo.

Cabezuela del Valle.

Jerte.

Tornavacas.

Aliseda.

Casar de Cáceres.

Burguillos del Cerro.

Llerena.

Incendios en Asturias

Según la fuente regional, hay 6 incendios activos, localizados en los concejos:

Cabrales (zona de Camarmeña).

Cangas del Narcea (Genestoso).

Somiedo (Villar de Vildas).

Se han activado los avisos regionales para limitar la presencia de la población en áreas como los Picos de Europa. Y, además de las principales Comunidades Autónomas que han sido las más afligidas por las llamas, también existen otros focos menores, pero que también generan un gran peligro, como en Valencia, con un foco ubicado en Teresa de Cofrentes.