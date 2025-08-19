Extremadura alerta: «Vamos camino a un megaincendio si no llegan más medios»

La región de Extremadura atraviesa una de las crisis medioambientales más graves de su historia reciente debido a los incendios forestales que están arrasando más de 30.000 hectáreas de terreno. El foco más crítico es el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, que ha destruido más de 15.500 hectáreas y presenta un perímetro de 155 kilómetros.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha alertado que el INFOEX había advertido que la región podría enfrentarse a un «megaincendio» si no se disponen de más medios para combatir las llamas. Bautista explica que el pasado viernes se elaboró un listado detallado de los recursos necesarios y se facilitó tanto a las administraciones regionales como al Gobierno central, pero no fue hasta días después cuando estos medios llegaron al terreno. El consejero lamentó esta demora y expresó su empatía con los vecinos afectados, afirmando: «Ojalá hubiera sido de distinta forma».

Ante la magnitud de la emergencia, Bautista ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez el «envío urgente de refuerzos», incluyendo autobombas, maquinaria pesada y efectivos adicionales tanto nacionales como europeos. El consejero enfatizó que la solicitud fue elaborada por los técnicos del INFOEX y pidió que el Gobierno la analice desde un «plano estrictamente técnico», dejando a un lado consideraciones políticas.

Las labores de extinción se han visto dificultadas por las condiciones meteorológicas adversas y la orografía. A pesar de ello, los equipos del INFOEX, junto con efectivos del SEPEI, la UME (Unidad Militar de Emergencia) y Protección Civil, continúan trabajando a máxima capacidad para controlar el fuego y minimizar los daños en la comunidad.

Gran magnitud del fuego en Extremadura

El incendio que afecta a Extremadura se ha convertido en uno de los más graves de la región en las últimas décadas, con más de 30.000 hectáreas de terreno devastadas hasta la fecha. El foco más crítico se encuentra en Jarilla, en la provincia de Cáceres, donde el fuego ha destruido más de 15.500 hectáreas y amenaza con propagarse rápidamente debido a los fuertes vientos y la sequedad del terreno.

La magnitud del incendio ha obligado a evacuar varias localidades y ha puesto a prueba la capacidad de los equipos de emergencia, que trabajan sin descanso para contener las llamas.