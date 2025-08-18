La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su pasividad a la hora de combatir los incendios ofreciendo un pacto de Estado a todos los grupos parlamentarios. «Es una cortina de humo», ha señalado, «quiere que hablemos de este pacto en lugar de porqué no hay más medios».

«Es como si en medio de un tsunami se propone un pacto sobre los océanos, no sirve absolutamente para nada», ha incidido Muñoz tras recordar que el propio Sánchez ya pidió un pacto de Estado hace tres años a raíz del grave incendio que afectó a la Sierra de la Culebra.

Con más de 138.000 hectáreas de terreno quemadas por toda España, la diputada del PP ha puesto en evidencia las deficiencias del plan de gestión del Gobierno para combatir la oleada de incendios. «Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado no sirven para recuperar lo perdido», ha lamentado.

«La gente esperaba mucho más que una huída hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar su imagen», ha proseguido Muñoz tras recordar el que jefe del Ejecutivo ha tardado una semana en visitar las zonas afectadas porque se encontraba de vacaciones en La Mareta.

«Él tenía que haber ido a ayudar a apagar el incendio y no a llevar más cortinas de humo», ha denunciado desde la sede nacional del partido sita en la madrileña calle de Génova.

Apoyándose además en datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aegesen, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha recordado que el 90% de los incendios que en la actualidad permanecen activos en toda España «vienen provocados de la mano del hombre». Y una idea con la que ha intentado contrarrestar las alusiones del Gobierno central a que los incendios tengan su origen en el cambio climático.

Participación de las FAS

Muñoz, que ha descartado que las autonomías gobernadas por el PP vayan a pedir la activación del nivel 3 de emergencia para la prevención de incendios, ha señalado que estas acciones no tendrían ninguna utilidad efectiva. A su juicio, lo que las comunidades autónomas solicitan es que «se utilicen capacidades del resto de las Fuerzas Armadas».

En este sentido, la diputada del PP ha sostenido que el Gobierno se niegue a movilizar más medios de la Administración Central pese a las peticiones de los presidentes autonómicos de su partido mientras ha lanzado duras críticas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien ha acusado de improvisar.

«No se están atendiendo las peticiones de que más efectivos de las Fuerzas Armadas se incorporen a través de la UME», ha asegurado Muñoz. A lo que ha sumado que son sus batallones de ingenieros necesarios para el control y extinción de los fuegos.

La portavoz del PP en el Congreso, que ha proseguido en sus críticas a la pasividad del Gobierno, ha criticado también que empleen a los efectivos de la UME «como si fuese de ellos, y son de los españoles». «No estamos pidiendo que nos haya un favor, es que esa gente trabaja para los españoles», ha insistido.