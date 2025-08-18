OKDIARIO capta a la madre de Pedro Sánchez en el interior de la Residencia Real de La Mareta

La Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, es el destino preferido del presidente del Gobierno, que cada año la elige para pasar sus vacaciones. Pedro Sánchez ha permanecido blindado en este palacio desde que llegó a la isla, el pasado 2 de agosto. En su verano más complicado, el socialista ha reducido al máximo las apariciones públicas -sólo este domingo se ha trasladado a las zonas afectadas por los incendios, en Orense y León-, y ha pasado sus días en el interior de este recinto. Sánchez disfruta de este paradisíaco enclave, propiedad de Patrimonio Nacional, acompañado de su familia al completo pues, además de su mujer Begoña Gómez y sus hijas, también sus padres aprovechan sus días de descanso en esta residencia del Estado. OKDIARIO ha podido captar imágenes de la madre del presidente, Magdalena Pérez-Castejón, en las dependencias interiores y también en el exterior del palacio.

Según ha podido saber este periódico, a su llegada a Lanzarote, los padres del presidente socialista se alojaron en un hotel de costa Teguise, donde se ubica el complejo residencial de La Mareta. Sin embargo, hace unos días decidieron trasladarse al palacio oficial para acompañar a su hijo. Se desconoce hasta cuándo estarán alojados en esta residencia, que Pedro Sánchez elige para pasar sus vacaciones desde que llegó a La Moncloa en 2018. La previsión es que el líder socialista permanezca en Lanzarote hasta casi finales de mes.

Blindado en La Mareta

Pese a la crítica situación en España por la ola de incendios que azota a varias comunidades autónomas -y ha dejado cuatro fallecidos-, el presidente del Gobierno ha permanecido blindado en La Mareta, rodeado de medidas de seguridad. El despliegue del Ministerio del Interior se compone de 20 GRS, unidad de élite de la Guardia Civil, que se encargan de su vigilancia.

Al contrario que en años anteriores, cuando solía disfrutar de mercadillos y restaurantes típicos o hacer salidas en bicicleta, no se le ha visto por la zona. Ha permanecido día y noche en este palacio, pese a las críticas por su actitud frente a los incendios, y no ha sido hasta este domingo, y tras una semana crítica, que Sánchez se ha desplazado por primera vez a las zonas afectadas por los fuegos, en Orense y León. A lo largo de la semana visitará otras provincias, según ha informado Moncloa.

Primeras imágenes

Pese al blindaje, OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes del presidente del Gobierno en su enclave vacacional. En el primer vídeo, ofrecido este viernes, se podía ver a Sánchez a primera hora de la mañana en una de las dependencias y en el exterior del palacio.

En el segundo, grabado en torno a las 8 de la tarde del mismo día, el socialista disfrutaba junto a su familia de una cena en los jardines de La Mareta, servida por el personal de la residencia.

Sánchez mantiene sus rutinas y disfruta de las posibilidades que ofrece el palacio oficial, como el acceso directo a la playa privada, donde practica snorkel con su mujer. También aprovecha para bucear en playas de la isla cercanas. Sus hijas también son grandes aficionadas a los deportes náuticos, como el paddle surf que practican en la playa de la residencia de La Mareta.

Sánchez también ha recibido estos días la visita de dirigentes políticos, como el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien se alojó en estas dependencias desde el 11 al 14 de agosto. El titular de Interior regresó el jueves a Madrid para asistir a una reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecod) sobre la ola de incendios, cuando los fuegos ya habían arrasado más de 100.000 hectáreas.

También está previsto que Sánchez se reúna con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que también tiene casa de vacaciones en la isla. En el encuentro, ambos abordarán los próximos pasos de una legislatura marcada por los casos de corrupción que cercan al presidente en su entorno personal y político, como el caso Begoña -su mujer, Begoña Gómez, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, el caso David Sánchez -su hermano está procesado por tráfico de influencias y prevaricación-, la llamada trama del PSOE -el amaño de contratos públicos a cambio de mordidas para la red liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión-, el caso de la fontanera Leire Díez o la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.