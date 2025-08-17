OKDIARIO vuelve a sorprender a Pedro Sánchez en el interior de la Residencia Real de La Mareta

Pedro Sánchez aterrizó el pasado 2 de agosto en Lanzarote para pasar sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, propiedad de Patrimonio Nacional y su destino habitual de descanso. Durante este tiempo, el presidente socialista ha permanecido blindado en esta residencia, rodeado de medidas de seguridad y de un despliegue de 20 GRS, la unidad de élite de la Guardia Civil que se encarga de su vigilancia. Ello, pese a la crítica situación por la ola de incendios que afecta a varias comunidades autónomas.

Este sábado, Sánchez reaparecía para presidir, por videoconferencia, una reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los fuegos. Hoy domingo se desplazará a las zonas afectadas en Orense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación y hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado. Moncloa ha informado que a lo largo de la próxima semana el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios.

Además, este lunes está previsto que Sánchez se reúna con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar, entre otros, temas como la migración, la agenda canaria y asuntos presupuestarios. La cita se produce cuando el Ejecutivo ha comenzado a repartir por la Península a los menores inmigrantes, ante las críticas de las comunidades autónomas por la «opacidad» y «desinformación» del Gobierno.

Blindado en La Mareta

Desde su llegada a Lanzarote, Sánchez ha evitado al máximo las apariciones públicas. Al contrario que en años anteriores, cuando solía disfrutar de mercadillos y restaurantes típicos, no se le ha visto por la zona. Permanece día y noche en este palacio, con acceso directo al mar, y evita las salidas. Cercado por la corrupción en su entorno personal y político, Sánchez intenta por todos los medios evitar los abucheos y el malestar ciudadano que escucha en cada una de sus apariciones.

OKDIARIO sí ha podido captar las primeras imágenes del presidente del Gobierno en su enclave vacacional. En el primer vídeo, ofrecido este viernes, se podía ver a Sánchez a primera hora de la mañana en una de las dependencias y en el exterior del palacio.

Estas nuevas imágenes fueron grabadas en torno a las 8 de la tarde, cuando el socialista disfrutaba junto a su familia de una cena en los jardines de La Mareta, servida por el personal de la residencia propiedad de Patrimonio Nacional.

Atrincherado en este enclave vacacional de ensueño, el presidente del Gobierno mantiene sus rutinas y comparte el tiempo de descanso con su familia. Su mujer, Begoña Gómez, -que, como se recordará, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo- también pasa sus vacaciones en la finca.

Pese a los incendios, que han arrasado ya más de 100.000 hectáreas, Sánchez ha mantenido sus planes vacacionales intactos durante días.

Una actitud que ha sido muy criticada por los lazaroteños, que consideran que el socialista no está donde debería estar. «Siendo el presidente, debería preocuparse por los problemas del país y volver a La Moncloa», «que se vaya a hacer su trabajo, que España se quema», son algunas de las opiniones, recogidas por este periódico.

También la oposición ha criticado estos días que Sánchez siga «de vacaciones» ante la grave situación que atraviesan varias comunidades autónomas, con los fuegos sin control.

La Mareta

La Mareta, ubicada en costa Teguise, es una finca propiedad de Patrimonio Nacional. Cuenta con diez apartamentos, tres piscinas, helipuerto, cancha de baloncesto/tenis y acceso directo a una playa privada.

De esta impresionante propiedad han disfrutado reyes y príncipes, así como dirigentes internacionales. Su localización ofrece privilegiadas vistas de la costa. Fue construida por el rey Hussein de Jordania, quien se la regaló al Rey Juan Carlos I en 1989 y éste la cedió a su vez a Patrimonio Nacional.

Según los planes iniciales, Sánchez permanecerá en Lanzarote hasta el día 24 o 25 de este mes.