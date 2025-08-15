Vecinos de Lanzarote: «Sánchez es un caradura, debería volver a La Moncloa y no seguir de vacaciones»

Los lanzaroteños no están nada contentos con la presencia de Pedro Sánchez en la isla desde el pasado 2 de agosto. Aterrizó en el archipiélago junto a su mujer, Begoña Gómez, para pasar las vacaciones en el palacio La Mareta hasta, presumiblemente, el 25 de agosto, y de aquí no se ha movido. Ni siquiera para atender la oleada de incendios que asolan España en las últimas semanas. Un gesto que los vecinos de Lanzarote han reprochado al presidente del Gobierno.

«Tiene que estar en La Moncloa para vigilar y controlar todo lo que tenga que hacer con la UME, con los bomberos, y no aquí. Es un caradura», dice uno de los vecinos. «Que se vaya a hacer su trabajo, que España se quema. Hay muchas familias afectadas como para que esté aquí. No se lo merece, no es el momento ni el lugar. No nos representa y espero que en las próximas elecciones podamos tener un presidente mejor y que sea un orgullo que venga a nuestra isla», añade otra de las entrevistadas por OKDIARIO.

«Me parece una vergüenza; como presiente, debería estar donde debe de estar, primero donde la DANA, que no estuvo, y el señor ahora está aquí de vacaciones. Para mí no es ningún orgullo que esté en la isla y no me representa», dice otro lanzaroteño.

«Siendo el presidente, debería preocuparse por los problemas del país y volver». «Yo, si fuera presidente, estaría en otro sitio y no aquí, estaría donde tengo que estar». «Cuando un barco se está hundiendo, el capitán es el último en abandonar el barco, que cada uno saque sus propias conclusiones», son otras de las opiniones. Alguna de las entrevistadas llega a decir que en Lanzarote hay «una mayoría socialista, pero no sanchista.»

Otros residentes de la zona de La Mareta, han mostrado su descontento por el abandono que sufre la isla. Denuncian que los operarios de limpieza han puesto las calles «a punto» ante la llegada de Sánchez, pero el resto del año están completamente abandonadas y la basura y el polvo de la calima se acumula en las aceras. «Hemos pedido en cientos de ocasiones que se encarguen de la zona dónde ahora está veraneando Sánchez y sólo la han limpiado estas semanas porque ha venido este señor. Es una vergüenza.»

El Partido Popular de la isla también ha denunciado este abandono y ha llegado a proponer a través de una moción en el Cabildo de Lanzarote que se declare persona non grata al presidente del Gobierno.

El PP, que gobierna junto a Coalición Canaria, quien ostenta la presidencia insular, justifica la iniciativa como «un cauce institucional para expresar el sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote», que, a su juicio, desaprueba la presencia del presidente en la isla. Acusan a Pedro Sánchez de estar «perseguido por la sospecha, acorralado por la corrupción y ser tolerante con conductas vejatorias hacia la mujer».

En el texto registrado, el grupo popular reconoce que la moción no impediría al presidente seguir veraneando en Lanzarote si así lo desea, pero subraya que, «para nosotros, su visita es una deshonra».

Incendios

Pese a los numerosos incendios que desde hace días asolan España -con un balance de tres personas fallecidas-, Pedro Sánchez mantiene sus vacaciones en el palacio residencial de La Mareta (Lanzarote), a donde llegó el pasado 2 de agosto.

El presidente socialista no ha alterado sus planes vacacionales, que sólo ha interrumpido para participar, el miércoles -y desde un despacho de La Mareta- en una reunión por videoconferencia sobre Ucrania, con líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -Sánchez no estuvo en el encuentro con Donald Trump-, y para tuitear en sus redes sociales sobre la evolución de los fuegos, que avanzan sin control en varios puntos del país.

«Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema. Gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos» escribió Sánchez el jueves por la mañana en Twitter, para lamentar el fallecimiento de un segundo voluntario en los incendios de Castilla y León.

Un mensaje que ha reprochado desde Madrid la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. «Creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo colaborar y ayudar, porque los ciudadanos han pasado unos meses, llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter, y no es momento», ha dicho la líder de los populares en Madrid durante su visita este jueves a la zona afectada por el incendio de Tres Cantos.

España vive este agosto una de sus peores olas de incendios, con miles de personas evacuadas, especialmente en Galicia y Castilla y León. Los fuegos han provocado el fallecimiento de tres personas, un hombre en Tres Cantos (Madrid) y dos en Castilla y León, estos últimos, voluntarios que luchaban contra el avance de las llamas.

Pese a ello, el Gobierno ha evitado asumir la gestión directa de los incendios, que ha delegado en las comunidades autónomas. Ni Sánchez, ni ningún ministro, ha visitado las zonas afectadas.