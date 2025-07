El Cabildo de Lanzarote ha suspendido el pleno ordinario de julio, que iba a tener lugar este viernes, porque se debatía una moción del Partido Popular (PP) para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata. El líder de los socialistas canarios es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, adalid del debate democrático, pero ha tordepedeado esta iniciativa por ir contra su jefe.

La suspensión del pleno se ha consumado con los votos del PSOE, Coalición Canaria y el grupo mixto.

La líder del PP en Lanzarote y presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, sostiene que «un presidente acorralado por la corrupción no es bienvenido ni digno de esta isla». El objetivo de esta moción es «servir de cauce institucional del sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote de desaprobación de la visita por vacaciones de un presidente perseguido por la sospecha, acorralado por la corrupción y tolerante con conductas vejatorias para la mujer».

El PP destaca que a todo ello se suma «el abandono sistemático al que el Gobierno de España ha sometido a Lanzarote y a La Graciosa en materia de inmigración, seguridad y atención humanitaria durante su mandato», como agravantes de la situación.

Desde el Partido Popular son conscientes de que, en caso de que se apruebe la moción, no se podrá impedir que Sánchez disfrute de sus vacaciones en Lanzarote y resida en La Mareta durante este tiempo, pero consideran «indispensable» que el Cabildo se pronuncie al respecto.

Su refugio de vacaciones desde 2018

Desde la Nochevieja de 2018, Sánchez suele pasar unos días de vacaciones junto a su familia en Lanzarote. Se aloja en La Mareta, una residencia en Costa Teguise propiedad de Patrimonio Nacional. Como ha revelado recientemente OKDIARIO, Moncloa ha gastado 15.000 euros en poner a punto la piscina y el lago del palacio de vacaciones de Sánchez. De hecho, ha quitado un céntimo al contrato para poder darlo a dedo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el PP, ha informado este viernes en una rueda de prensa que la decisión de suspender el pleno se ha adoptado «acorde a la solicitud de un informe jurídico».

El PSOE había solicitado la retirada de la moción del PP que pide declarar persona non grata a Sánchez, al tiempo que advierte «de manera expresa que recurrirá a acciones legales que le asistan en defensa» de la legalidad.

Ante esta situación, Betancort decidió pedir un informe a Secretaría, que concluyó que, en caso de aprobarse, la moción sería nula, por considerar que el Cabildo de Lanzarote carece de competencias para emitir una declaración de persona non grata.

Tras este informe, emitido este jueves, se reunió el grupo de gobierno y se acordó trasladar el informe del secretario a una junta de portavoces, que decidió retirar la moción al orden del día del pleno. Todo ello, apenas 24 horas antes del pleno.

Posteriormente, sobre las 21.00 horas, el PP presentó en el registro de la corporación insular un escrito advirtiendo al presidente que «si no se debate la moción y no se atiende al punto uno del secretario, estaría incurriendo también en una responsabilidad penal». El PP argumentó que su debate no es ilegal, aun en el caso de que luego se determine que su aprobación es nula.

Por ello, Betancort solicitó otra providencia al secretario pidiendo que, «independientemente de no entrar en el fondo, porque le «preocupa muy poco el fondo», conforme a derecho, «exprima un poco más el informe jurídico, cómo tiene que actuar el presidente para no tentar contra» los derechos de uno ni otro, viéndose obligado a suspender el pleno. Dicho informe se espera que esté en una semana o diez días.