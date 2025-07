El «máster» del que presume Puente preguntaba por la «afiliación al PSOE» ¡y lo supervisaba Tezanos!

El ministro de Transportes, Óscar Puente, lleva años presumiendo en su currículum de un supuesto «máster» en «dirección política» por la Fundación Jaime Vera, el que fuera el gran think tank del PSOE durante años. Por esta escuela pasaron numerosos cargos del partido, y su claustro docente, si así puede llamarse, estaba integrado por relevantes líderes socialistas del momento. Puente cursó esa titulación en la promoción de 1991-92, la primera, y el diploma correspondiente deja claro que no era un máster como tal, sino un «curso máster». Una denominación particular, propia del argot de esta escuela socialista, que delata que el título no cuenta con ninguna convalidación oficial. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el centro de estudios Jaime Vera pedía a sus futuros alumnos, en los formularios de inscripción, que revelasen su «pertenencia» al PSOE y, en su caso, el «año de afiliación» al partido. En estos formularios, se debía informar, además, de los «cargos orgánicos y públicos» desempeñados.

La escuela Jaime Vera ofrecía un amplio catálogo formativo con varias categorías de cursos -«instrumentales», «teórico-prácticos», «jornadas de estudio» y «cursos de verano»-, dirigidos a cuadros públicos y orgánicos del partido. En ellos se formaba sobre una amplia temática relacionada con la actividad política, como técnicas de comunicación, tácticas electorales, negociación y gestión de conflictos, liderazgo, retórica y argumentación, márketing político, formación sindical o «mujer y participación social».

Puente eligió un «curso máster en dirección política». Había también sobre «gestión de gabinetes», «opinión pública y comunicación» o «dirección y gestión de la Administración Pública». Según relata uno de los inscritos en el mismo máster del ahora ministro, los profesores eran miembros destacados del gobierno de Felipe González, como Alfonso Guerra, Abel Caballero, Javier Solana, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba o Josep Borrell. Incluso Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, se habría pasado por las aulas.

El PSOE de aquel entonces otorgaba una relevancia especial a la formación de sus cuadros. El principal responsable de estos cursos, en tanto secretario federal de formación del PSOE, era José Félix Tezanos, el actual y polémico presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En unas declaraciones recogidas por El Socialista, el periódico promocional del PSOE, en 1992, el propio Tezanos se felicitaba por el éxito de estos másteres «destinados a mejorar la especialización profesional de postgraduados universitarios en distintos ámbitos de la acción política».

«El trabajo de formación que se realiza en el seno del PSOE pretende en todo momento adecuarse a las coordenadas de actuación política del país y, en concreto, del mismo partido», decía Tezanos, promocionando una nueva edición de los cursos-máster.

Óscar Puente lleva años incluyendo este supuesto máster en su currículum, lo que ha provocado las críticas de la oposición. Así consta, por ejemplo, en su biografía oficial en el portal web de La Moncloa y del propio Ministerio de Transportes.

Además de no ser oficial, Puente logró la titulación -cuyo diploma le entregó Alfonso Guerra- incluso ante ser licenciado. Lo logró en 1992, y se licenció un año después.

«No es una universidad»

En 2018, el PSOE ya aclaró que llamar máster al curso que hizo en ese centro el socialista Puente era sólo «jerga que utilizan los partidos» y no una titulación oficial.

«La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster», argumentó entonces Carmen Calvo, quien consideró que se trataba de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial». Calvo se refirió entonces a la Jaime Vera como un «instrumento» del partido para la formación interna de sus cargos, que no ofrecía titulaciones de ningún tipo porque «el PSOE no es una universidad como todo el mundo sabe».

Pese a toda la polémica, Puente no ha dudado en seguir exhibiendo la titulación y se ha defendido de las críticas.

El ministro fue quien sembró en las redes sociales las primeras dudas sobre el currículum de Noelia Núñez, quien dimitió de sus cargos en el PP y como diputada tras reconocer que no tenía el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que figuraba en su perfil del Congreso.

Núñez ha retado al ministro a dimitir por decir que tiene un máster que no es oficial y fue impartido por una escuela vinculada al PSOE.

«El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño», ha afirmado.

«Si es que yo he puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho. Que a ellos les parece que es un cursito de nada, pues que digan lo que quieran», ha defendido Puente, incidiendo en que «se puede fiscalizar».