España vuelve a caer contra Francia tras desaprovechar 16 puntos de ventaja

España volvió a caer ante Francia, por cinco puntos, en el segundo amistoso consecutivo ante la selección gala. Los de Sergio Scariolo dejaron pasar una renta de 16 puntos al descanso, para acabar perdiendo por 78-73 en París-Bercy en su cuarto partido de preparación hacia el Eurobasket 2025. La Selección dominó hasta el último cuarto, en el que los galos se pusieron por delante para llevarse finalmente el choque y hacer que España sume su tercera derrota en este camino hacia el campeonato.

La única buena noticia que dejó el choque fue el estreno de Isaac Nogués, puesto que Alberto Abalde y Mario Saint-Supéry acabaron lesionados y habrá que esperar a que se les realicen pruebas para saber qué tienen. Se suman a las molestias ya sabidas de Darío Brizuela, Alberto Díaz y Santi Aldama.

España implantó una defensa muy agresiva, con sus jugadores muy activos en líneas de pase, tratando de igualar el nivel físico de la selección gala, que también contó con las bajas a última hora de Zaccharie Risacher y Vincent Poirier, que incluso podría perderse el Eurobasket por problemas en su rodilla derecha, además de la novedad de Isaia Cordinier, ya recuperado.

Bajo la premisa de robar y correr al contrataque, los de Scariolo apostaron por jugar en estático con situaciones de bloqueo directo para Willy Hernangómez, que se mostró como una gran solución para sacar rédito en la pintura, cargando con dos personales a Mam Jaiteh, uno de los hombres grandes de Francia.

La energía de Santi Yusta desde el banquillo dio un plus a la selección, que incluso se colocó con 13 puntos de ventaja tras dos triples consecutivos del propio Yusta y de Mario Saint-Supery (7-20). En unos accidentados primeros diez minutos, donde Scariolo tuvo que retirar prematuramente a Abalde por un golpe en el pubis y perdió al joven Saint-Supery por problemas en su tobillo derecho, pero se marchó por delante en el luminoso, 12-21.

La explosividad del base francés Sylvain Francisco, siete puntos en el segundo cuarto, fue un problema para la defensa española, que comenzó a dudar después de grandes minutos atrás, pero que mantenía su ventaja gracias al crédito desde la línea de tiros libres. Con Francia desacertada desde el 6,75, La Familia se encomendó al trabajo de la segunda unidad con Yusta -13 puntos en la primera mitad- y Josep Puerto, que establecieron la máxima al descanso, 28-44.

Tras el paso por vestuarios, los locales encontraron cuatro puntos en las manos de Jaiteh, que volvió a claudicar en defensa ante Willy Hernangómez con su cuarta personal y con casi 20 minutos aún por jugar. Tras varias pérdidas en ataque y con problemas para frenar a una Francia más vertical, Scariolo pidió tiempo muerto al encajar un parcial de 10-2 y con 38-46 en el marcador (min. 34).

El parón no mejoró a España, que encajó dos triples de manera consecutiva de Bilal Coulibaly y vio como Francia se colocaba a sólo dos puntos (46-48), aunque consiguió reponerse con triples de Yusta y Jaime Pradilla, que disiparon el intento de remontada y dieron algo de oxígeno a la selección antes del último periodo, 58-64.

Con la Selección sumando cada vez más errores en defensa y engrosando el número de pérdidas en ataque -18 en total y sólo tres puntos en cinco minutos-, apareció la figura del debutante Nogués, que dotó de garra y empuje al equipo para tratar de sujetar el marcador.

Tras varios amagos, Francia consiguió ponerse por delante -algo que no ocurría desde el inicio del partido- gracias a dos tiros libres de Jaylen Hoard (69-67) y a una alta actividad defensiva, que desarboló a una España que acusaba la falta de veteranía en la dirección sobre la cancha. Los locales volvieron a encontrar huecos en la zona española y dejaron sentenciado el encuentro con una penetración del zurdo Élie Okobo y un triple de Strazel, en la guinda a una gran remontada, 78-73.