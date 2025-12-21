Mercadona lanza la opción perfecta para quienes no quieren cocinar en Navidad: es sana y rápida

A tres días de la Nochebuena, cada vez son más las familias que, cuando llegan estas fechas, deciden apostar por un menú de Navidad preparado, dejando así el trabajo en manos de profesionales. Y lo cierto es que es del todo comprensible si tenemos en cuenta la falta de tiempo, las compras y el querer estar más tiempo con la familia. Es por ello, que muchas casas buscan soluciones prácticas que sigan permitiendo disfrutar de una mesa especial sin tener que pasar horas frente a los fogones. Mercadona lo sabe bien y, desde hace años, viene reforzando su sección Listo para Comer precisamente para dar respuesta a ese cambio de hábitos que se nota cada Navidad.

De este modo, la cadena valenciana vuelve este 2025 con una propuesta amplia y variada, pensada para quienes quieren llegar tranquilos a Nochebuena o Nochevieja sin renunciar a un menú completo. En su oferta aparecen desde canapés y ensaladilla de marisco hasta platos principales tradicionales como el cuarto de cochinillo, la paletilla de cordero lechal o el bacalao con grelos. Todo está preparado para calentar y servir, una fórmula que facilita mucho las cosas cuando la cocina se vuelve un caos o cuando tenemos muchos invitado. Pero eso sí, hay un detalle importante, y que conviene recordar a estas alturas del calendario, ya que Mercadona ha fijado plazos concretos para encargar sus menús navideños.

Pero tranquilos, todavía hay margen para quienes buscan un menú listo para Nochebuena y bastante más para los que planean la cena de fin de año, aunque no es aconsejable despistarse. La demanda suele ser alta y los pedidos se cierran en fechas muy concretas, así que conviene tener claro hasta cuándo puede reservarse cada plato.

Mercadona lanza la opción perfecta para quienes no quieren cocinar en Navidad

La oferta navideña de Mercadona vuelve con el lema «Volvemos a cocinar por ti», un mensaje que resume bien la intención de esta campaña: permitir que el mayor número posible de hogares pueda disfrutar de una comida festiva sin complicarse demasiado. La selección de este año combina clásicos de las celebraciones navideñas con propuestas pensadas para grupos pequeños o incluso para quienes comen solos esos días. Cada plato está ya cocinado y sólo requiere que lo calentemos en el microondas o unos minutos en el horno, según el caso.

Entre las opciones más destacadas están la paletilla de cordero lechal, el cuarto de cochinillo asado, el bacalao con grelos y las carrilladas. Para quienes buscan algo más ligero o quieren completar el menú con entradas frías, la cadena ofrece ensaladilla de marisco y una bandeja de canapés variados que suele funcionar bien cuando los invitados llegan poco a poco. También hay platos pensados para una persona, como el muslo de pollo relleno con salsa de trufa, perfecto para quienes no necesitan una gran cantidad pero sí quieren una comida especial.

Los plazos para reservar tus platos navideños

A fecha de hoy, 21 de diciembre, ya no es posible realizar el pedido para Nochebuena, dado que el plazo acabó ayer, pero para Nochevieja todavía hay margen: las reservas podrán realizarse hasta el 27 de diciembre.

Sin embargo, existe otra opción para no quedarte sin tus platos preparados de Mercadona para Navidad, ya que la cadena valenciana ha habilitado venta asistida los días 23 y 24 de diciembre para Nochebuena y los días 30 y 31 para los menús de Nochevieja, aunque la disponibilidad dependerá de cada tienda. Para no quedarte sin nada, o sin el plato que deseas se recomienda revisar qué establecimientos cuentan con servicio de encargos, porque no todos los supermercados tienen la sección adaptada para hacerlo.

Qué platos podemos encontrar

El surtido de 2025 mantiene una estructura similar al de años anteriores, pero con recetas ajustadas y nuevas combinaciones. Ya hemos avanzado algunos, pero estos son todos los platos disponibles:

Canapés variados (15 € – 4 personas) Incluyen tartaletas de langostino, sobrasada con miel, foie y manzana, crema de mejillón, queso de cabra con cebolla caramelizada, queso trufado con cecina, stilton con mango, y dos rollitos (uno de salmón y otro de surimi con langostino). Solo hay que dejarlos atemperar antes de consumir.

Incluyen tartaletas de langostino, sobrasada con miel, foie y manzana, crema de mejillón, queso de cabra con cebolla caramelizada, queso trufado con cecina, stilton con mango, y dos rollitos (uno de salmón y otro de surimi con langostino). Solo hay que dejarlos atemperar antes de consumir. Ensaladilla de marisco (15 € – 6 personas) Merluza, langostinos, bocas de mar, mayonesa y huevo hilado. Se sirve fría y está disponible en toda España excepto Galicia.

Merluza, langostinos, bocas de mar, mayonesa y huevo hilado. Se sirve fría y está disponible en toda España excepto Galicia. Muslo de pollo relleno con salsa de trufa (15 € – 1 persona) Relleno de foie, panceta, chalotas y ciruelas, acompañado de puré de patata trufado. Se calienta en microondas en menos de 5 minutos.

Relleno de foie, panceta, chalotas y ciruelas, acompañado de puré de patata trufado. Se calienta en microondas en menos de 5 minutos. Carrillada guisada (20 € – 1 persona) Con salsa de vino tinto, patatas y cebollitas confitadas. Otra de las opciones rápidas de microondas.

Con salsa de vino tinto, patatas y cebollitas confitadas. Otra de las opciones rápidas de microondas. Paletilla de cordero lechal (27 € – 1 persona) Listo para hornear 20-25 minutos junto con su guarnición.

Listo para hornear 20-25 minutos junto con su guarnición. ¼ de cochinillo asado (50 € – 2 personas) Para hornear unos 20-25 minutos con grill. Viene con patatas y cebollitas.

Para hornear unos 20-25 minutos con grill. Viene con patatas y cebollitas. Bacalao con grelos y patatas (33 € – 2 personas) Disponible en varias tiendas de Galicia. Se hornea durante 15 minutos.

Disponible en varias tiendas de Galicia. Se hornea durante 15 minutos. Mini tortillas de patata (15 € – 4 personas) Tres variedades: cebolla caramelizada, sobrasada con miel y queso de cabra; grana padano con cecina; boletus, trufa y carrillada.

Tres variedades: cebolla caramelizada, sobrasada con miel y queso de cabra; grana padano con cecina; boletus, trufa y carrillada. Lomo asado con Pedro Ximénez (30 € – 4 personas) En tiendas de Jaén, Granada y Almería. Se hornea 15 minutos y la salsa se calienta aparte.

Con todas las reuniones familiares y lo que vamos a celebrar estos días, la propuesta navideña de Mercadona se consolida como una solución útil para quienes necesitan un menú festivo sin complicarse demasiado. Como siempre, la recomendación es adelantarse todo lo posible: las reservas son limitadas y, conforme se acercan las fiestas, la disponibilidad se reduce.